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Kozan’da semt pazarı yeniden haftada üç güne çıkarıldı

ADANA HABERLERİ  | 09.04.2020 16:59 | Son Güncelleme

Adana İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 10 Nisan 2020 tarihinden itibaren ilçelerde haftada bir gün semt pazarı kurulması yönündeki kararı, aşırı yoğunluk olacağı gerekçesiyle Kozan’da üç güne çıkarıldı.İl Hıfzıssıhha kararına istinaden Kozan ilçesinde de Karacaoğlan Mahallesi hastane bölgesi civarında sadece cuma günleri kurulması planlanan semt pazarı, aşırı yoğunluk nedeniyle pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftada üç güne çıkarıldığı bildirildi.Alınan bu karar, belediye hoparlörlerinden vatandaşlara anons edilerek duyuruldu.

Adana İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 10 Nisan 2020 tarihinden itibaren ilçelerde haftada bir gün semt pazarı kurulması yönündeki kararı, aşırı yoğunluk olacağı gerekçesiyle Kozan’da üç güne çıkarıldı.
İl Hıfzıssıhha kararına istinaden Kozan ilçesinde de Karacaoğlan Mahallesi hastane bölgesi civarında sadece cuma günleri kurulması planlanan semt pazarı, aşırı yoğunluk nedeniyle pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftada üç güne çıkarıldığı bildirildi.
Alınan bu karar, belediye hoparlörlerinden vatandaşlara anons edilerek duyuruldu.

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Damla Su Eczanesi
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Pozitif Eczanesi
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Sıtkı Esen Eczanesi
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