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Kozan’da su bisikleti sefası

ADANA HABERLERİ  | 17.07.2020 09:26 | Son Güncelleme

Adana’nın Kozan’ın ilçesindeki Atatürk Parkı’nda bulunan gölde su bisikleti keyfi yeniden yaşanmaya başladı.İlçenin spor ve dinlenme alanlarından birisi olan Atatürk Parkı ortasından geçen ve Kilgen Çayı’nın oluşturduğu göl içerisinde Kozan Belediyesi tarafından su bisikletleri tekrar hizmet vermeye başladı.Pandemi nedeniyle bu yaz şimdilik 2 bisiklet ile hizmet vereceği açıklanan parkta ilerleyen zamanlarda bisiklet sayısının artırılacağı belirtildi.Su bisikletleri akşam geç saatlere kadar vatandaşlara hizmet veriyor.

Adana’nın Kozan’ın ilçesindeki Atatürk Parkı’nda bulunan gölde su bisikleti keyfi yeniden yaşanmaya başladı.
İlçenin spor ve dinlenme alanlarından birisi olan Atatürk Parkı ortasından geçen ve Kilgen Çayı’nın oluşturduğu göl içerisinde Kozan Belediyesi tarafından su bisikletleri tekrar hizmet vermeye başladı.
Pandemi nedeniyle bu yaz şimdilik 2 bisiklet ile hizmet vereceği açıklanan parkta ilerleyen zamanlarda bisiklet sayısının artırılacağı belirtildi.
Su bisikletleri akşam geç saatlere kadar vatandaşlara hizmet veriyor.

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