YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Kozan’da trafik kazası: 2 yaralı

Kozan’da trafik kazası: 2 yaralı

ADANA HABERLERİ  | 03.11.2020 20:05 | Son Güncelleme

Adana’nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde Karacaoğlan Mahallesi Çevreyolu Üzeri Üst Geçit civarında meydana geldi.

Adana’nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde Karacaoğlan Mahallesi Çevreyolu Üzeri Üst Geçit civarında meydana geldi. İsmail G. yönetimindeki 01 SN 043 plakalı otomobil ile Soner D. idaresindeki 35 EB 3779 plakalı otomobil kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası sürücülerden İsmail G. ve diğer araçta yolcu konumunda bulunan Salih G. adlı şahıslar yaralandılar. Yaralı şahıslar olay yerine çağırılan ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi acil polikliniğine kaldırıldılar.
Polis ekipleri kaza yerinde ikinci bir kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemleri aldılar.
Kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dizi setinde başlayan aşk kötü bitti! Ünlü oyuncu 3 yıllık eşinden boşanıyor Dizi setinde başlayan aşk kötü bitti! Ünlü oyuncu 3 yıllık eşinden boşanıyor
Balık tutarken elektriğin akımına kapıldıBalık tutarken elektriğin akımına kapıldı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Yayladağı çileğinden çerez, reçel ve pestil yapılarak yurt dışına pazarlanacak
Yayladağı çileğinden çerez, reçel ve pestil yapılarak yurt dışına pazarlanacak
Avrasya Üniversitesi öğrencilerinden anlamlı etkinlik
Avrasya Üniversitesi öğrencilerinden anlamlı etkinlik
Tarihi Edremit evleri gün yüzüne çıkıyor projesi restorasyonu başladı
Tarihi Edremit evleri gün yüzüne çıkıyor projesi restorasyonu başladı
Kayserispor’da teknik direktör arayışı
Kayserispor’da teknik direktör arayışı
Kayserispor’da teknik direktör arayışı
Kayserispor’da teknik direktör arayışı
Burhaniye’de hayatını kaybeden acil servis doktoru Berna Tuncel toprağa verildi
Burhaniye’de hayatını kaybeden acil servis doktoru Berna Tuncel toprağa verildi

Adana Namaz Vakitleri 3 Kasım Salı

İmsak
05:37
Sabah
06:58
Öğle
12:27
İkindi
15:21
Akşam
17:47
Yatsı
19:03

Adana Nöbetçi Eczaneler 3 Kasım Salı

Arı Eczanesi
Seyhan
Gülhane Eczanesi
Seyhan
Havuzlubahçe Eczanesi
Seyhan
Kınalı Eczanesi
Seyhan
Nazlı Eczanesi
Seyhan
Okan Eczanesi
Seyhan
Park Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Bakan Çelik: “göğebakan Adam Gibi Adamdı”
Bakan Çelik: “göğebakan Adam Gibi Adamdı”
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
ADSİAD ailesinin şampiyonlarına ödül
ADSİAD ailesinin şampiyonlarına ödül
16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı
16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı
Şehit cenazesinde Çelik'e tepki
Şehit cenazesinde Çelik'e tepki
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.