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Kozan’da uyuşturucu operasyonu

ADANA HABERLERİ  | 10.09.2020 14:00 | Son Güncelleme

Adana’nın Kozan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.Adana İl Jandarma Komutanlığınca, ilçeye bağlı Bağtepe Mahallesinde yasadışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisinin alınması üzerine, Kozan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla şüpheli şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.Bağtepe Mahallesinde 2 şahsın ev ve bahçelerinde yapılan aramada toplam 2 bin 80 kök kenevir bitkisi, 23 kilo 650 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kozan’da uyuşturucu operasyonu

Adana’nın Kozan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Adana İl Jandarma Komutanlığınca, ilçeye bağlı Bağtepe Mahallesinde yasadışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisinin alınması üzerine, Kozan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla şüpheli şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.
Bağtepe Mahallesinde 2 şahsın ev ve bahçelerinde yapılan aramada toplam 2 bin 80 kök kenevir bitkisi, 23 kilo 650 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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