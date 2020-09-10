Kozan’da uyuşturucu operasyonu

Adana’nın Kozan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Adana İl Jandarma Komutanlığınca, ilçeye bağlı Bağtepe Mahallesinde yasadışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisinin alınması üzerine, Kozan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla şüpheli şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Bağtepe Mahallesinde 2 şahsın ev ve bahçelerinde yapılan aramada toplam 2 bin 80 kök kenevir bitkisi, 23 kilo 650 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

