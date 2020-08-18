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Kozan'daki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli serbest bırakıldı

ADANA HABERLERİ  | 18.08.2020 18:34 | Son Güncelleme

Kozan'daki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli serbest bırakıldı

Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 4 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün, Kozan ilçesinde ormanlık alanda başlayan ve 5 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü yangınla ilgisi olabileceği iddiasıyla İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 4'e yükseldi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün ilçeye bağlı Çamlarca Mahallesi'ne yakın ormanlık alanda yangın çıkmıştı. Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürülmüş, 5 hektarlık orman alanı zarar görmüştü. Jandarma ekipleri, yangınla ilgisi olabileceği iddiasıyla 3 şüpheliyi gözaltına almıştı. Şüpheliler İlçe Jandarma Komutanlığına götürülmüştü.

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