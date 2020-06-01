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Kozan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlandı

ADANA HABERLERİ  | 01.06.2020 23:51 | Son Güncelleme

Adana’nın Kozan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100.

Adana’nın Kozan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında kısıtlı etkinliklerle kutlanmaya başlandı.
Kozan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı, Kozan Kaymakamlığı ve Kozan Belediyesinin düzenlediği etkinlikler ile kutlanıyor. Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, kurtuluş mücadelesinin 100. yılını bu yıl korona virüs nedeni ile buruk kutladıklarını ifade ederek, akşam balkonlardan okudukları İstiklal Marşı ve havai fişek gösterileri ile kutlamaların başladığını söyledi. Özgan, kurtuluş mücadelesinin gelecek nesillere aktarılması gereken önemli bir mücadele olduğunu kaydetti.
"Kozanlılar olarak evde kalıp havai fişek gösterimiz ile kutlamamızı başlattık" diyen Başkan Özgan, “Yarın da Hoşkadem Camii önünde geleneksel kutlamamızı kısıtlı sayıda katılım ile bayrağımızı göndere çekerek etkinliğimize devam edeceğiz. Kozan medeniyetler şehri. Yıllar önce çok acı çekmiş bir kent. Tarihi dokumuz ile bunu anlıyoruz. 2 Haziran’da Kozan hem Fransız işgalinden hem de yerli işbirlikçileri Ermenilerden kurtarılmıştır. Allah bir daha o günleri yaşatmasın. 100. yılda tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şifa diliyorum. Bu kurtuluş mücadelesini gelecek nesillere aktarmamız lazım. 100. kurtuluş mücadelemiz kutlu olsun” diye konuştu.
İlçe genelinde belediye hoparlöründen kurtuluş marşları çalınırken, saatler 22.00’yi gösterdiğinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Kozan Belediyesinin hazırladığı havai fişek gösterisi ise büyük bir coşku ile evlerden izlendi.

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