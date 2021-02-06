YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Kozan’ın yöresel lezzetleri turizme kazandırılacak

Kozan’ın yöresel lezzetleri turizme kazandırılacak

06.02.2021 08:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kozan’ın yöresel lezzetleri turizme kazandırılacak

Adana’nın Kozan İlçe Kaymakamı Şafak Gürçam, ilçenin yöresel lezzetlerinin gün yüzüne çıkarılması için basın mensupları ve genç girişimciler ile bir araya geldi.Kaymakam Şafak Gürçam, Kozan’da şırdan, şalgam ve narenciye ürünlerinin tarihi doku ile uyumlu bir şekilde tanıtılması ve turizme kazandırılması için devlet olarak tüm yatırımcıların destekçisi oldukları kaydetti.Kozan Ekspres Gazetesi’nde düzenlenen toplantıya Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, ulusal ve yerel basın mensupları, genç girişimciler Murat Köküsoy ile Murat Mercan katıldı.

Adana’nın Kozan İlçe Kaymakamı Şafak Gürçam, ilçenin yöresel lezzetlerinin gün yüzüne çıkarılması için basın mensupları ve genç girişimciler ile bir araya geldi.
Kaymakam Şafak Gürçam, Kozan’da şırdan, şalgam ve narenciye ürünlerinin tarihi doku ile uyumlu bir şekilde tanıtılması ve turizme kazandırılması için devlet olarak tüm yatırımcıların destekçisi oldukları kaydetti.
Kozan Ekspres Gazetesi’nde düzenlenen toplantıya Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, ulusal ve yerel basın mensupları, genç girişimciler Murat Köküsoy ile Murat Mercan katıldı. Girişimci Murat Mercan, Kaymakam Şafak Gürçam ve basın mensuplarına ilçede marka değeri taşıyan şırdan, beyin kavurma, şalgam, turunç tatlıları gibi ürünleri ikramında bulunarak 2021 turizm sezonunda turizm firmalarının bölgeye yönlendirilmesi konusunda talepte bulunuldu.
Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, Kozan’ın tarihi doğası ve yöresel lezzetleri ile büyük bir turizm potansiyeli olduğunun altını çizerek, “Koronavirüs salgını nedeni ile turizm hareketliliği beklenen düzeyde maalesef gerçekleştiremedik. Kozan barajımızdan, Anavarza Antik kentine, şırdandan, şalgama, turunç tatlısı, kumkat reçeli ve onlarca yöresel lezzeti ile bölgemize gelecek turistlerimize sunacak turizm potansiyeli çok büyük bir ilçemiz var. Kozan tarım, turizm, tarih bakımından ülkemizin en zengin hatta 7 kaleli tek kenti. Bu güzelliği inşallah bu sezon bir nebze harekete geçireceğiz. Biz devlet olarak bu konuda üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Yatırımcılarımızın desteklenmesi ve önün açılması için elimizden geleni yapacağız” dedi.
Gazeteciler, Kozan’ın tanıtımı ve turizme kazandırılması için tüm desteği vereceklerini bölgenin kalkınmasının toplumsal bir görev olduğunu kaydederek Kozan’ın gelecekte hak ettiği yerde olması için gerekli çalışmalara destek vereceklerini kaydettiler.

Kozan’ın yöresel lezzetleri turizme kazandırılacak

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir kare sonra bakın ne oldu!Bir kare sonra bakın ne oldu!
Op. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyorOp. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyor

Adana Namaz Vakitleri 6 Şubat Cumartesi

İmsak
06:09
Sabah
07:30
Öğle
12:58
İkindi
15:50
Akşam
18:16
Yatsı
19:32

Adana Nöbetçi Eczaneler 6 Şubat Cumartesi

Aydın Akgöllü Eczanesi
Seyhan
Doğancem Eczanesi
Seyhan
Kadıoğlu Eczanesi
Seyhan
Metro Eczanesi
Seyhan
Nilüfer Eczanesi
Seyhan
Polen Eczanesi
Seyhan
Reşatbey Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Samsun’da kilometrekareye 149 kişi düşüyor

Samsun’da kilometrekareye 149 kişi düşüyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

BB Erzurumspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

BB Erzurumspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kütahya’da aracın çarptığı geyik telef oldu

Kütahya’da aracın çarptığı geyik telef oldu

Sinop’ta salgına rağmen su ürünleri ihracatı yüzde 30 arttı

Sinop’ta salgına rağmen su ürünleri ihracatı yüzde 30 arttı

Diğer Haberler

Kozan’da Şair Arif Nihat Asya’nın ismi parkta yaşatılacak

Kozan’da Şair Arif Nihat Asya’nın ismi parkta yaşatılacak

Başkan Özgan’dan Kozanspor’a tam destek

Başkan Özgan’dan Kozanspor’a tam destek

Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin Adana'da izinsiz gösteri yapmak isteyen 10 şüpheli yakalandı

Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin Adana'da izinsiz gösteri yapmak isteyen 10 şüpheli yakalandı

Adana'daki FETÖ davasında yargılanan 3 sanıktan birine 6 yıl 3 ay hapis cezası

Adana'daki FETÖ davasında yargılanan 3 sanıktan birine 6 yıl 3 ay hapis cezası

Karalar, Karataşlı muhtarları ağırladı

Karalar, Karataşlı muhtarları ağırladı

Adana'da tehditle eşinin parasını gasbeden kocaya 8 yıl 9 ay hapis cezası

Adana'da tehditle eşinin parasını gasbeden kocaya 8 yıl 9 ay hapis cezası

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.