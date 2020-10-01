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Kozanlı esnaftan Azerbaycan’a bayraklı destek

ADANA HABERLERİ  | 01.10.2020 14:51 | Son Güncelleme

Adana’nın Kozan ilçesinde bir esnaf ilçe merkezinde bulunan iş yerine Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarında verdikleri mücadele için Azerbaycan Türklerinin yanında olduklarını göstermek amacıyla Türk bayrağının yanına Azerbaycan bayrağı astı.Dost ve kardeş Azerbaycan için Kozanlı esnaf Murat Mercan ilçede Azerbaycan Türklerine destek için Türk ve Azerbaycan bayrağını yan yana asarak Kozan’dan Azerbaycan Türklerine birlik ve beraberlik mesajı gönderdi.Azerbaycan Türklerinin dost ve kardeş olduğunu ifade eden Mercan, onlara yapılan saldırının Türk milletine yapılmış sayılacağını ifade ederek, Azerbaycan Türklerinin yanında olduklarını söyledi.Mercan, her ne şartta olursa olsun Azerbaycan Türklerinin kardeş ve dost olduğunu belirterek, “Biz iki devlet tek milletiz.

Adana’nın Kozan ilçesinde bir esnaf ilçe merkezinde bulunan iş yerine Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarında verdikleri mücadele için Azerbaycan Türklerinin yanında olduklarını göstermek amacıyla Türk bayrağının yanına Azerbaycan bayrağı astı.
Dost ve kardeş Azerbaycan için Kozanlı esnaf Murat Mercan ilçede Azerbaycan Türklerine destek için Türk ve Azerbaycan bayrağını yan yana asarak Kozan’dan Azerbaycan Türklerine birlik ve beraberlik mesajı gönderdi.
Azerbaycan Türklerinin dost ve kardeş olduğunu ifade eden Mercan, onlara yapılan saldırının Türk milletine yapılmış sayılacağını ifade ederek, Azerbaycan Türklerinin yanında olduklarını söyledi.
Mercan, her ne şartta olursa olsun Azerbaycan Türklerinin kardeş ve dost olduğunu belirterek, “Biz iki devlet tek milletiz. Geçtiğimiz günlerde Ermenistan’ın Azerbaycan’a yapmış olduğu hain saldırıdan sonra kardeşlerimiz orada katledilmeye başlandı. Bizler iki devlet tek milletiz. Bir Türk olarak tepkimizi bu şekilde gösteriyoruz. Yalnız kırgın, üzgün olduğumuz taraflar var. Ülkemizde yaşayan bir Ermeni vatandaş öldürüldüğünde “Biz Ermeni’yiz diyerek” sokağa çıkan grupları can kardeşimiz Azerbaycan bu zor günleri yaşarken dışarılarda göremedik. Hepimiz Türk’üz hepimiz Azerbaycanlıyız ve kanımızın son damlasına kadar da Azerbaycan halkının Türk kardeşlerimizin yanındayız. Bunun için şimdiden bu tepkiyi koyduk. Gerekirse kanımızın son damlasına kadar da vermeye hazırız” diye konuştu.
Çevrede bayrağın asıldığını gören vatandaşlar esnafa destek vererek Azerbaycan’da Ermeni işgalinin son bulmasını istediklerini kaydetti.

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