Kozan’lı minik bilim kahramanları ilçenin gururu oldular

Kozan’lı minik öğrenciler, 2019-2020 sezonu “Minik Bilim Kahramanları Buluşuyor” yarışması için tasarladıkları teknoloji ile “Meraklı Kaşifler” ödülünü almaya hak kazandı.

Kayseri Abdullah Gül Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleşen Türkiye’de “Minik Bilim Kahramanları Buluşuyor” “First Lego League Junior (FLL Jr.) Fuarında, Kozan’ı temsil eden BİLSEM kız takımından oluşan minik bilim kahramanları, ürettikleri “Asönsör Evler Projesi” ile ilçenin gururu oldular.

Takım danışmanı Emrah Türkseven rehberliğinde 8 hafta boyunca lego tasarımı ile teknolojiye ışık tutan öğrenciler, motorlu hareket eden bir Lego modeli inşa edip programladı. Minik bilim kahramanları, “Anavarza” adını verdikleri takımlarıyla “Meraklı Kaşifler” ödülünü almaya hak kazandı.

Kozan İsmet İnönü Ortaokulu yönetimi, 5/B sınıfı öğrencileri Dilanur Erol ve Elif Naz Ceylan’dan oluşan Anavarza takımını tebrik ederek çeşitli hediyelerle ödüllendirdiler.

Öte yandan ilçede düzenlenen "Kozan Kodluyor" yarışmasında oyun kategorisinde Kozan İsmet İnönü Ortaokulu öğrencilerinden ilçe 1.si olan 6C sınıfı öğrencisi Mustafa Çakıroğlu, ilçe 3.sü olan 5-B sınıfı öğrencisi Yiğit Bakır ve animasyon kategorisinde, ilçe 3.sü olan 5-B sınıfı öğrencisi Kamil Ekiz’de ödüllerini Kozan Bilim ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen törenle milli eğitim müdürü Faruk Sönmez’den aldılar.

