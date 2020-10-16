YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Kozanspor’da hedef 3 puan

Kozanspor’da hedef 3 puan

ERZİNCAN HABERLERİ  | 16.10.2020 13:39 | Son Güncelleme

TFF Misli.com 3’üncü Lig 4.

TFF Misli.com 3’üncü Lig 4. Grupta mücadele eden Kozanspor FK, 17 Ekim Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı 1954 Kelkit Belediyespor karşılaşmasının hazırlıklarını Erzincan’da yaptığı son idmanla tamamladı.
Ziraat Türkiye Kupası 1’inci tur mücadelesinde sahasında konuk ettiği Kahta 02 Spor’u eleyerek bir üst tura yükselmesinin morali ile 1954 Kelkit Belediyespor maçına hazırlanan Kozanspor FK son idmanını Teknik Direktör Ramazan Silin, yönetiminde Erzincanspor Vedat Çimen tesislerinde yaparak Kelkit’e hareket etti.
Teknik Direktör Ramazan Silin, “Hafta içi Ziraat Türkiye Kupasında tur atladık. Kahta, karşısında aldığımız bu galibiyet takımdaki moralleri yükseltti. İnşallah ligde de Kelkit ekibi karşısında iyi bir mücadele sergileyerek galip gelmek istiyoruz. Futbolcu kardeşlerime güveniyorum” dedi.
Erzincan’ı evim gibi gördüm
Silin “2, 5 yıl Erzincan’da görev yaptığını da sözlerine ekleyerek, Erzincan’ı kendi evim gibi gördüğümden dolayı bir gece de olsa takımı mı burada konaklattım. Bugünde son antrenmanı yaparak maç saatini bekleyeceğiz. Bu vesile ile de Erzincanspor’a da 2. Ligde başarılar diliyorum” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Annesi bile onu tanıyamıyor! Mutant adam görenleri hayrete düşürüyor Annesi bile onu tanıyamıyor! Mutant adam görenleri hayrete düşürüyor
Uyuşturucu tacirlerinden şeytanın aklına gelmeyecek taktik!Uyuşturucu tacirlerinden şeytanın aklına gelmeyecek taktik!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
İzmir'de sahte içki imalathanesine dönüştürülen eve operasyon: 3 gözaltı
İzmir'de sahte içki imalathanesine dönüştürülen eve operasyon: 3 gözaltı
Uşak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Uşak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Geriş Mezarlığında yaya yolları düzenlendi
Geriş Mezarlığında yaya yolları düzenlendi
Kayseri'de birlikte yaşadığı kişiyi öldüren kadının yargılanmasına başlandı
Kayseri'de birlikte yaşadığı kişiyi öldüren kadının yargılanmasına başlandı

Erzincan Namaz Vakitleri 16 Ekim Cuma

İmsak
05:04
Sabah
06:26
Öğle
12:13
İkindi
15:17
Akşam
17:49
Yatsı
19:06

Erzincan Nöbetçi Eczaneler16 Ekim Cuma

Can Eczanesi
Merkez
Çayırlı Eczanesi
Cayirli
Refahıye Eczanesi
Refahiye
Canan Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Erzincan'da iki kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı
Erzincan'da iki kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Uyuşturucu tacirlerinden şeytanın aklına gelmeyecek taktik!
Uyuşturucu tacirlerinden şeytanın aklına gelmeyecek taktik!
Erzincanlı Gönüllü Gençler, Köy Okullarında Yardıma Koşuyor
Erzincanlı Gönüllü Gençler, Köy Okullarında Yardıma Koşuyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.