Kozluk Devlet Hastanesine KBB uzmanı atandı

Batman’ın Kozluk İlçe Devlet Hastanesine ataması yapılan Kulak Burun Boğaz (KBB) uzmanı görevine başladı.

Eskişehir Osmangazi Tıp Fakültesinden 2011 yılında mezun olan Op. Dr. Veysel Sarraf, 2012 yılında Bakırköy Doktor Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde başladığı kulak burun boğaz ihtisas eğitiminden sonra 2016 yılında KBB uzmanı olarak mezun olup; burun estetik ameliyatı ve yüz estetik cerrahisi alanlarında uzmanlaşarak, İstanbul’da çok sayıda burun estetiği ameliyatını başarıyla icra etti.

İngilizce ve Arapça dillerini bilen Dr. Sarraf 2020 yılı itibari ile Kozluk Devlet Hastanesinde KBB ve burun estetiği uzmanı olarak hizmet verecek.

