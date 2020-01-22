YURTHABER
  4. Kozluklu atletten iki altın madalya

Kozluklu atletten iki altın madalya

BATMAN HABERLERİ  | 22.01.2020 09:45 | Son Güncelleme

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından İstanbul’da düzenlenen Turkcell 16 Yaş Altı Türkiye Salon Şampiyonasında Kozluk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Kader Serikli 800 ve 1500 metrede çifte şampiyonluk yaşayıp iki branşta da Türkiye Şampiyonu oldu.Ataköy Atletizm Salonu’nda iki gün süren Turkcell U16 Salon Atletizm Festivaline, 10 branşta toplam 950 atlet yarışırken, Kozluk ilçesini temsil eden Kader Serikli 800 ve 1500 metre yarışlarında birinciliği göğüsleyerek büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından İstanbul’da düzenlenen Turkcell 16 Yaş Altı Türkiye Salon Şampiyonasında Kozluk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Kader Serikli 800 ve 1500 metrede çifte şampiyonluk yaşayıp iki branşta da Türkiye Şampiyonu oldu.
Ataköy Atletizm Salonu’nda iki gün süren Turkcell U16 Salon Atletizm Festivaline, 10 branşta toplam 950 atlet yarışırken, Kozluk ilçesini temsil eden Kader Serikli 800 ve 1500 metre yarışlarında birinciliği göğüsleyerek büyük bir başarıya imza attı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü atletizm yarışlarında iki ayrı kategoride altın madalya kazanan Kader Serikli ve genç atleti yarışmaya hazırlayan 75. Yıl Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Sibel Doğan’a teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ülkelere göre değişiyor! İşte kadınların güzellik standartları Ülkelere göre değişiyor! İşte kadınların güzellik standartları
Uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklamaUyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
Kozluk Devlet Hastanesine KBB uzmanı atandıKozluk Devlet Hastanesine KBB uzmanı atandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Batman Namaz Vakitleri 22 Ocak Çarşamba

İmsak
05:56
Sabah
07:20
Öğle
12:32
İkindi
15:11
Akşam
17:33
Yatsı
18:53

Batman Nöbetçi Eczaneler22 Ocak Çarşamba

Duru Eczanesi
Merkez
Enes Eczanesi
Merkez
Yeni Derman Eczanesi
Merkez
Vefa Eczanesi
Gercus
Mansur Eczanesi
Kozluk
Erdem Eczanesi
Sason
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Müzik Atölyesi açıldı

Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Müzik Atölyesi açıldı

Batman’da trafik kazaları kameralara yansıdı

Batman’da trafik kazaları kameralara yansıdı

AK Parti’li kadınlardan yerli üretime destek

AK Parti’li kadınlardan yerli üretime destek

GÜNCELLEME- Batman'da sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

GÜNCELLEME- Batman'da sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Batman’da Doktorlar Ürolojide Bir İlke İmza Attı

Batman’da Doktorlar Ürolojide Bir İlke İmza Attı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.