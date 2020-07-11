YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Batman
  4. Kozluklu gençler olimpik havuza kavuşuyor

Kozluklu gençler olimpik havuza kavuşuyor

BATMAN HABERLERİ  | 11.07.2020 13:53 | Son Güncelleme

Batman’ın Kozluk ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı yatırımları kapsamında yarı olimpik yüzme havuzu yapılıyor.Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı yatırımları kapsamında Kozluk’ta Haziran ayında yapımına başlanan ve yaklaşık 3 ay içerisinde bitirilmesi planlanan, 25x12,5 metre ölçülerinde ve 1 buçuk metre derinliğinde olan yarı olimpik yüzme havuzu bitme aşamasına geldi.

Batman’ın Kozluk ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı yatırımları kapsamında yarı olimpik yüzme havuzu yapılıyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı yatırımları kapsamında Kozluk’ta Haziran ayında yapımına başlanan ve yaklaşık 3 ay içerisinde bitirilmesi planlanan, 25x12,5 metre ölçülerinde ve 1 buçuk metre derinliğinde olan yarı olimpik yüzme havuzu bitme aşamasına geldi. Yapımı devam eden yarı olimpik yüzme havuzu inşaatında incelemelerde bulunan Kozluk Kaymakamı Osman Bilici, yarı olimpik yüzme havuzuyla ilçenin spor alanında önemli bir tesise daha kavuştuğunu, eğlenme, dinlenme ve yüzme sporları alanında ilçede önemli bir boşluğun daha doldurulduğunu ifade etti. Bilici, “Geleceğimiz için bütün imkanlarımızı gençlerimize seferber edeceğiz, kamu yatırımlarımızın çoğunun merkezinde gençlerimiz var. Gençliğe yatırım geleceğe yatırımdır. Yarı olimpik yüzme havuzumuza; çocuklarımız, gençlerimiz ve vatandaşlarımız yüzme öğrenecek, su sporları yapacak ve rahat nefes alacaklardır” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERZeynep Demirel sezonu Bodrum'da açtıZeynep Demirel sezonu Bodrum'da açtı
Kan donduran olay! Tokalaşmak isterken böyle öldürülmüşKan donduran olay! Tokalaşmak isterken böyle öldürülmüş
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da kaçak silah operasyonu: 6 gözaltı

Kütahya’da kaçak silah operasyonu: 6 gözaltı

Dış ticaret ve işgücü verilerinde Covid-19 etkisi

Dış ticaret ve işgücü verilerinde Covid-19 etkisi

Elazığ Valisi Yırık, kurban bağışında bulundu

Elazığ Valisi Yırık, kurban bağışında bulundu

Bodrum'da "Kainatın Kanunu Kadın" konseri

Bodrum'da "Kainatın Kanunu Kadın" konseri

Balıkesir’de cezaevi kaçağı yakalandı

Balıkesir’de cezaevi kaçağı yakalandı

Kayseri’de 90 kök kenevir ele geçirildi

Kayseri’de 90 kök kenevir ele geçirildi

Batman Namaz Vakitleri 11 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:11
Sabah
04:56
Öğle
12:26
İkindi
16:18
Akşam
19:46
Yatsı
21:24

Batman Nöbetçi Eczaneler11 Temmuz Cumartesi

Esra Eczanesi
Merkez
Mir Eczanesi
Merkez
Yıldırım Eczanesi
Merkez
Zilan Eczanesi
Merkez
Vefa Eczanesi
Gercus
Mansur Eczanesi
Kozluk
Uğur Eczanesi
Sason
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Batman’da aranması olan 17 kişi yakalandı

Batman’da aranması olan 17 kişi yakalandı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Sason’da iş adamları ve esnaftan karakol komutanına ziyaret

Sason’da iş adamları ve esnaftan karakol komutanına ziyaret

Batman Valisi Şahin'den kentte artan Kovid-19 vakalarına ilişkin açıklama:

Batman Valisi Şahin'den kentte artan Kovid-19 vakalarına ilişkin açıklama:

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.