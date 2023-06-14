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Kozluk’ta iki tır çarpıştı: 1 yaralı

14.06.2023 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman’ın Kozluk ilçesinde iki tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, dün akşam saat 22.00 sularında İpekyolu Caddesi üzerinde kırmızı ışıkta bekleyen 63 ABA 996 plakalı tıra, yabancı plakalı bir tır arkadan çarptı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle araçta sıkışan Yusuf A., itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonunda araçtan çıkarılarak Kozluk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, iki aracın yoldan çekilmesiyle tekrar açıldı.
Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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