Kozluk’ta iki tır çarpıştı: 1 yaralı

Alınan bilgilere göre, dün akşam saat 22.00 sularında İpekyolu Caddesi üzerinde kırmızı ışıkta bekleyen 63 ABA 996 plakalı tıra, yabancı plakalı bir tır arkadan çarptı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle araçta sıkışan Yusuf A., itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonunda araçtan çıkarılarak Kozluk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, iki aracın yoldan çekilmesiyle tekrar açıldı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

