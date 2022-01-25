Kozluk'ta kardan okula gidemeyen öğrencilerin karneleri evlerine götürüldü

Batman'ın Kozluk ilçesindeki Yanıkkaya Ortaokulu öğretmenleri, kardan okula gelemeyen öğrencilerin karnelerini evlerine götürdü.

İlçede etkili olan kar ulaşımı da olumsuz etkiliyor.

Yanıkkaya Ortaokulu Müdürü Fuat Ekinci, gazetecilere, yaklaşık 200 öğrencinin karnesini köylere giderek evlerinde teslim ettiklerini söyledi.

Ekinci, "Öğretmenlerimiz aşırı kar yağışı sonrası kapanan köy yollarından dolayı öğrencilerimizin karnelerini kendilerine teslim ederek, onların bu heyecanına ortak oldu. Öğretmenlik mesleğinin ne kadar değerli olduğunu gösteren fedakar öğretmenlerimiz bu davranışlarıyla hem öğrencilerimizi sevindirdi hem de gönüllerde bir kez daha taht kurdu." ifadelerini kullandı.

