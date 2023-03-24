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Kozluk’ta yeni aşevi dualarla hizmete açıldı

24.03.2023 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman’ın Kozluk ilçesinde, Vali Ekrem Canalp’ım desteğiyle Kozluk Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının çalışmaları ile hayata geçirilen yeni Kozluk Aşevinin açılışı gerçekleştirildi.

Kozluk’ta yeni aşevi dualarla hizmete açıldı

Açılış programından önce konuşan ilçe Kaymakamı Ekrem Güngör, kurulan yeni aşevi ile özellikle tek yaşayan yaşlı, engelli, hasta ve ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine sıcak yemek ulaştıracaklarını söyledi. Aşevinin, ihtiyaç duyulan gerekli tüm donanımlar sağlanarak sıcak yemek pişirilecek hale getirildiğini belirten Güngör, "Pişirilen yemeklerimiz Kaymakamlığımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza ait araçlarla ilçemizde yaşayan vatandaşların hanelerine en hızlı ve seri şekilde ulaştırılacak. Bu güzel projeye destek veren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza ve bizlere her aşamada desteğini esirgemeyen Valimiz Ekrem Canalp’a şükranlarımı sunuyor, fedakar çalışanlarımıza ve aşevimize bağış yapan Kozluklu kardeşlerimize gönülden teşekkür ederiz" dedi.

Kaymakam Güngör’ün açılış konuşmasından sonra dualar edilerek kurban kesildi. Açılış, kurdele kesilerek gerçekleştirildi.

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