YURTHABER
  4. "Kozmik Oda kumpası" davası

"Kozmik Oda kumpası" davası

ANKARA HABERLERİ  | 10.01.2020 17:22 | Son Güncelleme

Kamuoyunda "Kozmik Oda" olarak bilinen soruşturma sırasında TSK personeline FETÖ mensuplarınca kumpas kurulduğu gerekçesiyle çoğunluğu eski polis 118 kişi hakkında açılan davaya devam edildi

Kamuoyunda "Kozmik Oda" olarak bilinen soruşturma kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeline Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca kumpas kurulduğu gerekçesiyle çoğunluğu eski polis tutuksuz 118 sanık hakkında açılan davanın duruşması görüldü.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanıklarla Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlantı kuruldu.

Önceki ara kararlar gereği ilgili makamlardan gelen bilgi ve belgelerin okunmasının ardından sanıkların ek savunmaları alındı.

Mahkemeye gelen bilirkişi raporlarına göre, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen bazı sanıklar, söz konusu raporları inceleyerek gelecek celse savunma yapmak istediklerini bildirdi.

Davanın bazı sanıkları ise gelecek celse tanık dinletilmesi talebinde bulundu.

Duruşma savcısının mütalaasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmetti.

Ayrıca mahkemeye gönderilen ByLock bilirkişi raporlarının sanıklar ile avukatlarına tebliğ edilmesine ve gelecek celse konuyla ilgili savunmalarının alınmasına karar verildi.

Davanın görülmesine 18 Şubat'ta devam edilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREmeklilik, ek gösterge, EYT! Bakan duyurdu...Emeklilik, ek gösterge, EYT! Bakan duyurdu...
Girişimci kadınlara e-ticarette kullanmaları için tablet dağıtıldıGirişimci kadınlara e-ticarette kullanmaları için tablet dağıtıldı
Başkan Ercan gazetecilerle kahvaltıda buluştuBaşkan Ercan gazetecilerle kahvaltıda buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Kozmik Oda kumpası" davası FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü Kozmik Oda Türk Silahlı Kuvvetleri

En Çok Okunan Yerel Haberler

Budanan ağaçlardan elde edilen odunlar Kartallı Kudret teyzenin evini ısıtacak

Budanan ağaçlardan elde edilen odunlar Kartallı Kudret teyzenin evini ısıtacak

Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

Kayserispor-Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı

Kayserispor-Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı

Kayserisporlu Yasir Subaşı kampı değerlendirdi:

Kayserisporlu Yasir Subaşı kampı değerlendirdi:

Bağcılar’da 16. Kadınlar Şurası düzenlendi

Bağcılar’da 16. Kadınlar Şurası düzenlendi

Başkan Yılmaz, personelin yemek ücretlerine yüzde 15 zam yaptı

Başkan Yılmaz, personelin yemek ücretlerine yüzde 15 zam yaptı

Ankara Namaz Vakitleri 10 Ocak Cuma

İmsak
06:34
Sabah
08:03
Öğle
13:01
İkindi
15:27
Akşam
17:48
Yatsı
19:12

Ankara Nöbetçi Eczaneler10 Ocak Cuma

İlke Eczanesi
Cankaya
Beyza Eczanesi
Cankaya
Gülreyhan Eczanesi
Yenimahalle
Ayça Pekin Eczanesi
Yenimahalle
Nefes Eczanesi
Mamak
Çağatay Eczanesi
Cankaya
Alara Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

1 senede 4 ton topladılar!

1 senede 4 ton topladılar!

Diyanet İşleri Başkanı'ndan tabure ve sandalye açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı'ndan tabure ve sandalye açıklaması

Ankara'da dorse hırsızlarına operasyon

Ankara'da dorse hırsızlarına operasyon

İşte Bir Bedelli Askerin İhtiyaç Tutarı

İşte Bir Bedelli Askerin İhtiyaç Tutarı

Utanç sitelerinin son gözdesi azdırıcı damla

Utanç sitelerinin son gözdesi azdırıcı damla

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.