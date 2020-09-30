Kozvak 1. Fotoğraf Yarışması’nda kazananlara ödülleri verildi

Kozan Çevresi Sosyal ve Kültür Vakfı (Kozvak) 1. Fotoğraf Yarışmasında kazananlar ödüllerini aldı.

Ödül töreni Kozan Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Atatürk Parkı Kadın Kültür Merkezinde yapıldı. Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak, İlçe Jandarma Komutanı Nuh Anacık ve yarışmaya sponsor olan iş adamlarının da katıldığı organizasyonda kazanan isimlere ödülleri takdim edildi.

Kozan’ın kurtuluşunun 100. yılı anısına düzenlenen ve kadınların kamerasından çekilen çiçek fotoğrafları, hem halkın hem de jürinin beğenisine sunuldu. Halk oylaması sonunda Tülay Şenol birinci seçilirken; Fazilet Andırın ve Esin Küçüktatıl’ın yakaladığı kareler, en çok beğenilen diğer fotoğraflar oldu.

Seçkiler içinden jürinin belirlediği sıralamada ise Adeviye Topaloğlu birinciliği kazanırken, Gürcan Bolol Mutlu’nun fotoğrafı ikinciliğe, Melek Gedik’in karesi ise üçüncülüğe layık görüldü. Yarışmada Tuğçe Gültekin ve Wendy Karahaliloğlu’nun fotoğrafları ise Kozvak Özel Ödülü ile taçlandırıldı.

Kozvak Başkanı Duru Çiftçi, “Bu sene Kozanımızın kurtuluşunun 100 yılı pandemi nedeniyle biraz gecikmeli bir yarışma yaptık. Önümüzdeki süreçte bu tür yarışmaların devamını yapmayı planlıyoruz. Önümüzdeki yıl Barış Manço anısına uluslararası bir yarışma yapmayı hedefliyoruz” dedi.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan’da Kozvak’a ve Kozvak Başkanı Duru Çiftçi’ye teşekkür ederek, “Bu tip kültürel organizasyonların ilçemizde artması gerekli. Biz hem belediye bünyesinde hem de dışarıdan gelen arz ile bu tip projelere öncü ve destek olmaktan çok mutlu oluyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

