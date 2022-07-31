KPSS lisans (Eğitim Bilimleri) sınavı ile ilgili detaylar merak konusu oldu. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek Kamu Personeli Seçme Sınavı ile ilgili ayrıntıları öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında "KPSS Eğitim Bilimleri sınavı saat kaçta?", "KPSS lisans kaç dakika sürecek, saat kaçta bitecek?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Sınava ilişkin merak edilenler haberimizde...

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

KPSS lisans sınavı 31 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek. KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek sınavı saat 10:15'te başlayacak. Sınav 130 dakika sürecek ve saat 12:25'te sona erecek. Bilindiği üzere KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek sınavında adaylara toplam 120 soru sorulacak. Eğitim Bilimleri sınavı ise saat 14:45'te başlayacak.

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRECEK, SAAT KAÇTA BİTECEK?

16:25'te sona erecek olan sınavda adaylara 80 soru için 100 dakika süre verilecek.

Alan bilgisi sınavı ise 6 Ağustos ve 7 Ağustos'ta yapılacak. ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) ise 14 Ağustos tarihinde düzenlenirken; DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi) ise 27 Kasım tarihinde yapılacak.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ 2022

2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumları sınava giriş belgeleri için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://ais.osym.gov.tr

