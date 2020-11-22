YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. KPSS Ortaöğretim sınavı sona erdi

KPSS Ortaöğretim sınavı sona erdi

DENİZLİ HABERLERİ  | 22.11.2020 14:23 | Son Güncelleme

Denizli’de binlerce kişi KPSS Ortaöğretim sınavını saat 12.25 itibariyle bitirdi.

Denizli’de binlerce kişi KPSS Ortaöğretim sınavını saat 12.25 itibariyle bitirdi. Çoğu vatandaş soruları rahatlıkla yapabildiğini söylerken bazıları zorlandığını belirtti.
Türkiye’ye genelinde binlerce vatandaşın ter döktüğü Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim sınavı saat 12.25 itibariyle sona erdi. Korona virüs tedbirleriyle yapılan sınavda çoğu öğrencilerin velisi dışarıda bekleyerek dua etti. Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin bulunduğu sınavda öğrencilere 120 dakika süre verildi. Temaslı ve pozitif olanlar ise özel araç ile getirilirken kendileri için ayrılmış salonlarda sınava girdi. Sınav yapılan binalarda her sınıf için iki pencere açık bulunduruldu ve sosyal mesafe dikkate alınarak sınav gerçekleştirildi. Sınavdan çıkan öğrenciler ise gerçekleşen sınavın bazı bölümlerinin zor olduğunu belirtirken sınav sonrası araç trafiği meydana geldi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan 'mavi yakalılar' için dikkat çeken öneriProf. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan 'mavi yakalılar' için dikkat çeken öneri
PAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacakPAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacak
1/

Denizli Namaz Vakitleri 22 Kasım Pazar

İmsak
06:20
Sabah
07:44
Öğle
12:55
İkindi
15:33
Akşam
17:55
Yatsı
19:15

Denizli Nöbetçi Eczaneler22 Kasım Pazar

Bahar Eczanesi
Merkezefendi
Egemen Eczanesi
Merkezefendi
Hacettepe Eczanesi
Merkezefendi
Lokman Eczanesi
Merkezefendi
Çallıoğlu Eczanesi
Pamukkale
İnanöz Eczanesi
Pamukkale
Yeşilyuva Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.