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KPSS’ye yetişmeye çalışan iki kişinin yaptığı kaza kameralara yansıdı

MUĞLA HABERLERİ  | 06.09.2020 11:56 | Son Güncelleme

Muğla’nın Menteşe İlçesi’nde Kamu Personeli Seçme Sınavı’na yetişmeye çalışan iki araç kaza yaptı.

KPSS’ye yetişmeye çalışan iki kişinin yaptığı kaza kameralara yansıdı

Muğla’nın Menteşe İlçesi’nde Kamu Personeli Seçme Sınavı’na yetişmeye çalışan iki araç kaza yaptı. İki kişinin sınava
giremediği kaza anı başka bir araç kamerasına yansıdı.
Olay, Muğla’nın Menteşe İlçesi Şehit Özden Aşınmaz Caddesi üzerinde meydana geldi. Kamu Personeli Seçme Sınavı’na girmek için yolda ilerleyen Y.U yönetimindeki 34 BRR 226 plakalı araca, ara sokaktan yine sınava yetişmeye çalışan O.Ö. yönetimindeki 48 V 0088 plakalı araç çarptı. Kazada savrularak yolun ortasında kalan aracın şoförü Y.U olay yerinden sınava girmek için ayrılırken, aynı araçta bulunan ve şok geçiren Yasemin Y. ile kazaya karışan diğer araçtaki kişi sınava giremedi. Şans eseri yaralanan kimse olmazken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

KPSS’ye yetişmeye çalışan iki kişinin yaptığı kaza kameralara yansıdı

KPSS’ye yetişmeye çalışan iki kişinin yaptığı kaza kameralara yansıdı

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Muğla Namaz Vakitleri 6 Eylül Pazar

İmsak
05:12
Sabah
06:34
Öğle
13:10
İkindi
16:46
Akşam
19:36
Yatsı
20:53

Muğla Nöbetçi Eczaneler 6 Eylül Pazar

Oğul Eczanesi
Merkez
Özge Eczanesi
Merkez
Avenue Eczanesi
Bodrum
Burçin Eczanesi
Bodrum
Limon Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Öner Eczanesi
Bodrum
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