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  4. Kral Anitta yabani ot ekmişti, 4 bin yıl sonra lavanta bahçesine dönüşüyor

Kral Anitta yabani ot ekmişti, 4 bin yıl sonra lavanta bahçesine dönüşüyor

ÇORUM HABERLERİ  | 30.06.2020 19:05 | Son Güncelleme

Anitta’nın Laneti olarak tarihi literatüre geçen ve zorlu bir kuşatma sonrasında tüm Hattuşa’ya yabani ot tohumu ektirdiğini söyleyen Kral Anitta’dan 4 Bin yıl sonra Boğazkale Kaymakamlığı Hattuşa’nın Lavanta bahçelerine dönüşmesini sağladı.Hitit Medeniyetinin Başkenti Hattuşa ve Hattuşa’nın en önemli tarihi noktalarından biri olan Yazılıkaya açık hava tapınağının önünde bulunan bozkır alan Boğazkale Kaymakamlığının hayata geçirdiği ’Lavanta Kokan Başkent: Hattuşa’ projesi ile lavanta bahçesine dönüştürüldü.

Anitta’nın Laneti olarak tarihi literatüre geçen ve zorlu bir kuşatma sonrasında tüm Hattuşa’ya yabani ot tohumu ektirdiğini söyleyen Kral Anitta’dan 4 Bin yıl sonra Boğazkale Kaymakamlığı Hattuşa’nın Lavanta bahçelerine dönüşmesini sağladı.
Hitit Medeniyetinin Başkenti Hattuşa ve Hattuşa’nın en önemli tarihi noktalarından biri olan Yazılıkaya açık hava tapınağının önünde bulunan bozkır alan Boğazkale Kaymakamlığının hayata geçirdiği ’Lavanta Kokan Başkent: Hattuşa’ projesi ile lavanta bahçesine dönüştürüldü. Şu ana kadar 60 dönümlük alanda dikimi yapılan lavanta fidanları yıl sonuna kadar yapılacak dikimler ile 130 dönüme ulaşacak.
Yazılıkaya açık hava tapınağına oluşturulan seyir terasının önünde bulunan alana Boğazkale Kaymakamlığı tarafından Lavanta Bahçelerine 6 bin lavanta fidanı daha ilave edildi. UNESCO Dünya Kültür Mirasında bulunan tarihi mekanların görümünün güzelleştirilmesi ve atıl olarak bulunan bozkır alanların tıbbi ve aromatik bitkiler sayesinde bölge ekonomisine kazandırılması amacıyla Boğazkale Kaymakamı Yunus Ataman tarafından hayata geçirilen proje ile yeni bir çehre kazanmış oldu.
Kaymakamlık tarafından yapılan proje ile 4 bin yıl önce kral Anitta tarafından ektirilen yabani ot tohumları yerini hoş görünümleri ve güzel kokularıyla yeni bir ortam oluşturacak olan lavanta bahçelerine bırakmış oldu. Lavanta bahçelerinin ve seyir terasının tamamlanmasının ardından nasıl bir manzara oluşturulacağına dair görseller ise beğeni aldı.

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