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Kraliyet teknesi Bodrum’da yarışıyor

29.05.2023 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Yelken Federasyonu, Uluslararası Dragon Birliği (IDA), Türk Dragon Birliği (TDB) ve Bodrum Açıkdeniz Yelken Kulübü (BAYK) tarafından Türkiye’de ilk kez düzenlenen 2023 Dragon Dünya Şampiyonası başladı. Yarışan tekneler arasında İngiliz Kraliyet Ailesi’nin efsanevi teknesi Bluebottle da yer alıyor.

29 Mayıs - 2 Haziran tarihlerinde düzenlenen ve 7 ülkeden 24 teknede 100’e yakın sporcunun mücadele ettiği şampiyonada son hazırlıklarını Bodrum Limanı’nda tamamlayan sporcular, startın verileceği parkurda yerini aldı. Uluslararası Dragon Birliği Başkanı Martin Payne tarafından verilen start ile 2023 Dragon Dünya Şampiyonası heyecanı başladı. Sert rüzgar ve dalgalar, yarışmacılara zaman zaman zor anlar yaşatıyor. Şampiyonaya katılan ülkeler arasında Türkiye, İsviçre, Portekiz, İngiltere, Macaristan, Avustralya, Belçika yer alıyor. Yarışlarda toplam 8 Türk ekibi ve 30 Türk yelkenci yer alıyor. Yarışan tekneler arasında Kraliçe II. Elizabeth ve Edinburgh Dükü Prens Philip’e düğün hediyesi olarak verilen Dragon sınıfının efsanevi teknesi Bluebottle da yer alıyor.

Organizasyon Komitesi Başkanı Cüneyt Büyükuçak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada iyi bir yarış beklediklerini dile getirerek, “Dragon 1930 yıllarında tasarlanmış ve 2023’e kadar aynı standartlarda üretilmekte olan bir tekne. 1972 yılına kadar zaten olimpik bir sınıftı. Şu anda Dünya’da yarışan en üst düzey yelkencilerin bulunduğu bir sınıftır. Şu anda da zaten biz onları konuk ediyoruz burada. Rekabet seviyesinin çok yüksek olduğu bir yarış beklentimiz var. Zaten ön yarışlarda, yani Türkiye Açık Şampiyonası’nda ve Grand Prix dediğimiz Nisan ayında yaptığımız yarışta da bu rekabet seviyesini gördük. Çok heyecanlı yarışlar oluyor” diye konuştu.

İngiliz Kraliyet Ailesi’nin teknesi Bluebottle ile ilgili konuşan Cüneyt Büyükuçak, “Bluebottle teknesi. İngiliz Kraliyet Ailesi’nin. Royal Yat Britanya ile birlikte kurduğu bir vakfın sahip olduğu bir tekne. Bu tekne orijinal olarak Kraliçe Elizabeth ve Prens Philip’e düğün hediyesi olarak verilmiştir. Prens Philip, dragon yarışlarına katılıp birçok başarı kazanmıştır bu tekneyle. Bu tekne 1948 yılında inşa edildi ve hala rekabetçi formunu korumakta. Zaten Açık Türkiye Şampiyonası’nı kazanan tekne de bu tekne oldu” dedi.

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