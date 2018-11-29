Krasnodar 2 - 1 Akhisarspor

KRASNODAR 2 - 1 AKHİSARSPOR

STAT: Krasnodar

HAKEMLER: Ivaylo Stoyanov, Ivo Kolev, Georgi Doynov (Bulgaristan)

KRASNODAR: Safonov, Petrov, Martynovich, Spajic, Ramirez, Gazinski, Kabore, Cueva (Dk. 70 Suleymanov), Wanderson, Ari (Dk. 72 Pereyra), Stotski (Dk.46 Ignatyev)

AKHİSARSPOR: Lukac, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Sissoko, Güray Vural, Vrsajevic, Aykut Çeviker (Dk. 72 Eray Ataseven), Serginho (Dk. 84 Kadir Keleş), Regattin, Manu (Dk. 42 Onur Ayık), Helder Barbosa

GOLLER: Dk. 24 Serginho (Akhisarspor), Dk. 48 Gazinski, Dk. 57 Ari (Krasnodar)

SARI KARTLAR: Dk. 19 Stotski, Dk. 37 Ari (Krasnodar), Dk. 40 Sissoko, Dk. 68 Serginho, Dk. 90 Güray Vural (Akhisarspor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

DAKİKA 6: Wanderson'un yerden sert şutunda kaleci Lukac, topu kornere tokatladı.

DAKİKA 24: Akhisarspor, soldan kazandığı korner atışında golü buldu. Güray Vural'ın kullandığı korner atışında ön direkte Helder Barbosa'nın kafayla aşırttığı topu önünde bulan Serginho'nun bekletmeden şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1

DAKİKA 25: Rakip savunmanın hatasında topu alan Manu, ceza alanı içine girdiği anda yerden sert vurdu ancak kaleci meşin yuvarlağı kontrol etti.

DAKİKA 38: Stotski'nin soldan ortasında Akhisarspor ceza alanı içinde kafalardan seken topla buluşan Petrov'un şık vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına döndü. Akhisarspor, daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı.