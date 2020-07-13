YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Kredi borçlarının yapılandırılması esnafı sevindirdi

Kredi borçlarının yapılandırılması esnafı sevindirdi

ANKARA HABERLERİ  | 13.07.2020 13:12 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kredi borçlarının yeniden yapılandırılması yönünde yazdığımız mektuba, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından olumlu cevap verilmesi oldukça sevindirici" - "Şimdi en büyük beklentimiz aynı mektupta yer alan muhtasar, KDV ve gelir vergisi ikinci taksitleri ile SGK primlerinin de ertelenmesine yönelik kararın kısa sürede açıklanması"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın takipte olan kredilerinin yapılandırılmasının sevindirici olduğunu belirtti.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın, esnaf ve sanatkarların Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla kullandıkları kredilerden takipte olanları yapılandıracaklarına ilişkin müjdesinin, esnaf camiasını sevindirdiğini aktardı.

Bu kredilerin ertelenmesi veya yeniden yapılandırılması yönünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazarak talepte bulunduklarını hatırlatan Palandöken, "Mektuba Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından olumlu cevap verilmesi oldukça sevindirici ancak bu yapılandırmaya diğer banka borçlarının da kısa sürede dahil edilmesi ile esnafımız daha çok rahatlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, pandemi sonrasında işlerin eskisi gibi yürümediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Esnafın büyük çoğunluğu yüzde 30 kapasiteyle çalışıyor. Çoğu esnafımız iş yeri kirasını ödeyemez durumdayken böyle bir dönemde bu kredilerin ödenmesi mümkün olmayacaktı. Onun için bu kredilerin ertelenmesini talep etmiştik. Şimdi en büyük beklentimiz, aynı mektupta yer alan muhtasar, KDV ve gelir vergisi ikinci taksitleri ile SGK primlerinin de ertelenmesine yönelik kararın kısa sürede açıklanması."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
Kuaför ve berberlere hijyen destek paketiKuaför ve berberlere hijyen destek paketi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kocaelispor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlanıyor

Kocaelispor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlanıyor

Konyaspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

Konyaspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

Başkan Erdem’den işçilere bayram müjdesi

Başkan Erdem’den işçilere bayram müjdesi

Başkan Gezer ev ziyaretlerini sürdürüyor

Başkan Gezer ev ziyaretlerini sürdürüyor

İzmir'de otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

İzmir'de otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Mamak’ı lavanta kokusu sardı

Mamak’ı lavanta kokusu sardı

Ankara Namaz Vakitleri 13 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:33
Sabah
05:24
Öğle
12:59
İkindi
16:56
Akşam
20:25
Yatsı
22:07

Ankara Nöbetçi Eczaneler13 Temmuz Pazartesi

Denizim Eczanesi
Balgat
Besakule Metropol Eczanesi
Cankaya
Demetevler Eczanesi
Yenimahalle
Yenimahalle Merkez Eczanesi
Yenimahalle
Zülal Eczanesi
Mamak
Kürşat Eczanesi
Mamak
Bulvar Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Abonman kart bakiyeleri öğrencilere iade edildi

Abonman kart bakiyeleri öğrencilere iade edildi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Emniyet Teşkilatında amir sınıfı terfileri belli oldu

Emniyet Teşkilatında amir sınıfı terfileri belli oldu

Bingöl'de 5,7 büyüklüğündeki deprem

Bingöl'de 5,7 büyüklüğündeki deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.