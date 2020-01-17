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  4. Kreş öğrencileri hijyen elçisi oldu

Kreş öğrencileri hijyen elçisi oldu

ANTALYA HABERLERİ  | 17.01.2020 10:29 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediyesi, 16 Ocak Dünya Hijyen Günü’nde 5 kreşinde eğitim gören 560 öğrenciye günlük hayatta dikkat edilmesi gereken hijyen kurallarını anlattı.Muratpaşa Belediyesi’nin Çağlayan, Dutlubahçe, Konuksever, Münir Özkul ve Ermenek Mahallesi’nde bulunan Türkan Saylan kreşlerinin minik öğrencileri, dünyada ilk kez 2011’de Türkiye’de kutlanılmaya başlayan 16 Ocak Dünya Hijyen Günü dolayısıyla düzen eğitimle birer hijyen elçi oldu.

Kreş öğrencileri hijyen elçisi oldu

Muratpaşa Belediyesi, 16 Ocak Dünya Hijyen Günü’nde 5 kreşinde eğitim gören 560 öğrenciye günlük hayatta dikkat edilmesi gereken hijyen kurallarını anlattı.
Muratpaşa Belediyesi’nin Çağlayan, Dutlubahçe, Konuksever, Münir Özkul ve Ermenek Mahallesi’nde bulunan Türkan Saylan kreşlerinin minik öğrencileri, dünyada ilk kez 2011’de Türkiye’de kutlanılmaya başlayan 16 Ocak Dünya Hijyen Günü dolayısıyla düzen eğitimle birer hijyen elçi oldu. Kreşlerde eğitimlerine devam eden 560 öğrenciye yönelik eğitim programında çocuklara günlük hayatta dikkat etmeleri gereken hijyen kuralları anlatıldı. Miniklere hijyen bilinci aşılamak için uygulanması gereken temizlik alışkanlıkları ile ilgili çocuklara yönelik eğitici videolar izletildi, oyunlar oynatıldı, drama yapıldı. Eğitimde mikroplardan olabildiğince arındırılmış bir hayatın en temel unsurunun aslında el yıkamak olduğunun altı çizilirken sadece el yıkama alışkanlığı kazanılmasıyla enfeksiyon hastalıklarının yüzde 45 oranla azalacağı vurgulandı.
Eğitim sonunda sertifikalarını alan öğrencilere hijyen alışkanlıkları karnesi de verildi. Hijyen alışkanlıkları karnesiyle evde öğrencilerin bu alışkanlıkları uygulayıp uygulamadığını velilerin de kontrol etmesi amaçlanıyor.

Kreş öğrencileri hijyen elçisi oldu

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Genca Eczanesi
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Metin Eczanesi
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Yıldız Aden Eczanesi
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Zencefil Eczanesi
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