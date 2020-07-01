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Kreş öğretmenlerine mesleki gelişim eğitimi

İSTANBUL HABERLERİ  | 01.07.2020 15:34 | Son Güncelleme

Kartal Belediyesi kreşlerinde görevli öğretmenler, Kartallı miniklere verilen okul öncesi eğitimin kalitesini daha da artırmak amacıyla düzenlenen ‘mesleki gelişim’ eğitim atölyesine katıldı.Kartal Belediyesi Soğanlık Kültür Merkezi’nde düzenlenen eğitime; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın ve Kartal Belediyesi Kreş Müdürü Enif Yavuz Dipşar’ın yanı sıra kreşlerde görevli öğretmenler katıldı.Klinik Psikolog Özlem Ünde tarafından verilen eğitimlerde; çocuklarda duygu düzenleme, uyum bozucu davranışlar ve çözüm yolları arama, resim analizi, oyun analizi ve veli ile görüşme teknikleri ele alındı.Toplamda 21 saat süren eğitimlere Kartal Belediyesi kreşlerinde görevli öğretmenler 2 ayrı grup olarak ve salonun yapısına uygun şekilde yaklaşık 45 kişilik gruplar halinde katılım sağlıyor.

Kartal Belediyesi kreşlerinde görevli öğretmenler, Kartallı miniklere verilen okul öncesi eğitimin kalitesini daha da artırmak amacıyla düzenlenen ‘mesleki gelişim’ eğitim atölyesine katıldı.
Kartal Belediyesi Soğanlık Kültür Merkezi’nde düzenlenen eğitime; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın ve Kartal Belediyesi Kreş Müdürü Enif Yavuz Dipşar’ın yanı sıra kreşlerde görevli öğretmenler katıldı.Klinik Psikolog Özlem Ünde tarafından verilen eğitimlerde; çocuklarda duygu düzenleme, uyum bozucu davranışlar ve çözüm yolları arama, resim analizi, oyun analizi ve veli ile görüşme teknikleri ele alındı.
Toplamda 21 saat süren eğitimlere Kartal Belediyesi kreşlerinde görevli öğretmenler 2 ayrı grup olarak ve salonun yapısına uygun şekilde yaklaşık 45 kişilik gruplar halinde katılım sağlıyor. Koranavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına göre oturma düzeni kurulan salonlarda öğretmenler, eğitim boyunca maske takmayı da ihmal etmiyor. Eğitim sırasında söz alan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın, “Ülkemizin yarınları olan çocuklarımıza en iyi şekilde eğitim verebilmek adına kurumumuz tarafından öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerine sürekli olarak katkı sağlanmasına büyük önem veriyoruz. Ayrıca öğretmenlerimize de bu eğitimlere gösterdikleri ilgi için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın, konuşmasının ardından Klinik Psikolog Özlem Ünde’ye, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına teşekkür ederek Kartal heykelciği ve plaket takdim etti.

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