Kris Jenner vasiyetini açıkladı! Duyanlar şaşkına döndü

Reality show yıldızı Kris Jenner, öldükten sonra küllerinin çocuklarına paylaştırılmasını ve kalıntılarından kolye yapmalarını istedi.

Kardashian ve Jenner ailesinin hayatını konu alan reality programı The Kardashians'ın dün (20 Ekim) yayımlanan bölümünde Kris Jenner vasiyetinden bahsetti.

Konu Kim Kardashian'ın ameliyat olan annesinin kalçasından alınan iki ufak kemiği saklamak istemesinden açıldı.

Sohbete dahil olan Khloé, annesi Kris'e daha önce dile getirdiği vasiyetini hatırlattı :Sen de yakılmak istiyordun. Aramızda paylaştırdığımız küllerinden kolye yaptırmamızı söylemiştin.



66 yaşındaki Kris, "Evet, bu harika bir plan" diyerek kızını onayladı.

Öldükten sonra yakılan insanların küllerinin takıya dönüştürülmesi son yıllarda yaygınlaşmaya başladı.

Kim, bu kemiklerden kolye yaptırmak istediğini söyledi.

Bazı şirketlerden külleri parlak taşlara dönüştürürken bazıları da bunları cam kürelerin içine sıkıştırarak takı tasarımı oluşturuyor

