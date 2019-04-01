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NBA'i karıştıran tecavüz iddiası

NBA HABERLERİ  | 01.04.2019 10:18 | Son Güncelleme

Letonyalı oyuncu Kristaps Porzingis, tecavüz suçlamasıyla karşı karşıya... Polise giden bir kadın Porzingis'in kendisine 1 yıl önce tecavüz ettiğini ve sessiz kalması için bugüne kadar 68 bin dolar aldığını söyledi.

NBA'i karıştıran tecavüz iddiası

NBA'de sakatlığı sebebi ile bu sezon forma şansı bulamayan ve New York Knicks'ten Dallas Mavericks'e takaslanan Kristaps Porzingis, iddialara göre bir kadına tecavüz ettiği gerekçesi ile New York'ta ifade verdi.

Kristaps Porzingis

New York Post'taki habere göre polise şikayette bulunan bir kadın, Porzingis'in kendisine 1 yıl önce tecavüz ettiğini ve Letonyalı uzundan sessiz kalması için bugüne kadar 68 bin dolar aldığını iddia etti. Porzingis'in avukatı Roland G. Riopelle ise iddiaları reddetiklerini açıkladı.

23 yaşındaki oyuncu 2017-18 sezonunda New York Knicks forması ile 22.7 sayı 6.6 ribaund ve 2.4 blok ortalamaları tutturmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Kristaps Porzingis NBA new york knicks dallas mavericks

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