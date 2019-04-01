NBA'i karıştıran tecavüz iddiası

NBA'de sakatlığı sebebi ile bu sezon forma şansı bulamayan ve New York Knicks'ten Dallas Mavericks'e takaslanan Kristaps Porzingis, iddialara göre bir kadına tecavüz ettiği gerekçesi ile New York'ta ifade verdi.
New York Post'taki habere göre polise şikayette bulunan bir kadın, Porzingis'in kendisine 1 yıl önce tecavüz ettiğini ve Letonyalı uzundan sessiz kalması için bugüne kadar 68 bin dolar aldığını iddia etti. Porzingis'in avukatı Roland G. Riopelle ise iddiaları reddetiklerini açıkladı.
23 yaşındaki oyuncu 2017-18 sezonunda New York Knicks forması ile 22.7 sayı 6.6 ribaund ve 2.4 blok ortalamaları tutturmuştu.
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