EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Nasıl Yazılır
  4. Kriter nasıl yazılır? Kriter mi kırıter mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Kriter nasıl yazılır? Kriter mi kırıter mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
30.04.2024 20:13
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe kelimeler arasında yabancı dillerden gelen Türkçeleşmiş kelimeler de bulunur. Yabancı kökenli kelimelerden biri olan kriter sözcüğü, Türkçede sıklıkla kullanılan bir sözcüktür. Kriter gibi yabancı kökenli olması nedeniyle hatalı ifade edilen çok fazla kelime mevcuttur. Peki, kriter nasıl yazılır? TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Pek çok insan gündelik yaşamda karşılaştığı ve hatta sıklıkla kullandığı sözcüklerin doğru yazılışları konusunda kafa karışıklığı yaşayabilir. Türkçe, sayısız kelime ve kelime öbekleri ile beraber dünyadaki en zengin diller arasındadır. Kelime sayısının çok fazla oluşu ile beraber yabancı dil kökenli sözcükler başta olmak üzere birçok kelimenin kullanımında yazım hataları sıkça görülür. Bu kapsamda bulunan kriter sözcüğü de yaygın bir şekilde kullanılan, telaffuz ve yazı dilinde sıklıkla hata yapılan kelimeler arasında yer alır. Bu tür hatalı yazım biçimlerini önleyebilmek için Türk Dil Kurumu tarafından paylaşılan Türkçe sözlükler incelenmelidir.

Kriter nasıl yazılır?

Kriter sözcüğü dilimize Fransızcadan ödünçlenen yabancı kökenli bir kelimedir. Bu tür kelimelerin kullanımı zamanla yaygın hâle gelmiş ve günlük hayatta bile sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. İfade ettiği anlam ile birlikte amacına uygun biçimde yalnız başına ya da cümle içerisinde kullanılabilmektedir. Kriter TDK anlamı "ölçüt" olarak açıklanmaktadır. Bu sözcük hem yazım biçimi hem de telaffuz edilişi açısından sıklıkla hatalı olarak ifade edildiği için nasıl yazıldığı da sorgulanan sözcükler arasında bulunur. Kriter yazımındaki kafa karışıklığı sözcüğün kriter mi kırıter mi şeklinde yazılması gerektiği konusundadır. TDK kurallarına göre doğru yazılışı ise ‘kriter’ şeklindedir.

Kriter doğru yazılışı

Türk dili, içerisinde yer aldığı coğrafya nedeniyle diğer dillerle etkileşime girip, sayısız yeni kelimeyi kendi bünyesine eklemiştir. Bu sözcükler zamanla Türkçede yaygın bir şekilde ifade edilmeye başlanmıştır. Yabancı dil kökenli kelimeler çoğunlukla Türkçe ağız yapısına aykırı olduğundan, bu tür kelimelerin telaffuzuna bakılarak yazımı sırasında hata yapılır. Dolayısıyla kriter yazımı esnasında sıklıkla hata yapıldığı görülür. Kişiler arasındaki hatalı yazım stillerinin yaygınlaşması, bu tür kelimelerin sorgulanmasındaki sebeplerden biridir. Bu nedenle kriter sözcüğünün doğru yazılışı sıklıkla sorgulanır. Türk Dil Kurumunun paylaştığı yazım kılavuzlarına göre kriter doğru yazılışı ‘kriter’ şeklinde olması gerekir. Doğru ve hatalı kullanım biçimleri aşağıdaki gibidir:

  • Kriter (Doğru kullanım)
  • Kıriter (Yanlış kullanım)
    Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Öğretmen atamasında artık KPSS ve mülakat yeterli olmayacakÖğretmen atamasında artık KPSS ve mülakat yeterli olmayacak
Düzenlenme yolda: 'Öğretmen arkadaşlara müjdeyi verelim'Düzenlenme yolda: 'Öğretmen arkadaşlara müjdeyi verelim'
MEB merakla beklenen yeni müfredat taslağını açıkladıMEB merakla beklenen yeni müfredat taslağını açıkladı
Anahtar Kelimeler:
kriter nasıl yazılır
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Altın fiyatlarında saat 21.00 bekleyişi

Altın fiyatlarında saat 21.00 bekleyişi

1 Mayıs gözaltılarla başladı! Taksim gerilimi...

1 Mayıs gözaltılarla başladı! Taksim gerilimi...

Kredi kartı, IBAN, vergi… ‘Bunu biz istemedik, mecbur kaldık’

Kredi kartı, IBAN, vergi… ‘Bunu biz istemedik, mecbur kaldık’

28 il için sarı kod verildi! Kuvvetli olacak

28 il için sarı kod verildi! Kuvvetli olacak

Allianz Arena'da neler oldu neler, 2 penaltı 4 gol! Arda Güler...

Allianz Arena'da neler oldu neler, 2 penaltı 4 gol! Arda Güler...

Öğretmen atamasında artık KPSS ve mülakat yeterli olmayacak

Öğretmen atamasında artık KPSS ve mülakat yeterli olmayacak

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Anneler Günü'ne özel indirimler başladı! Flaş fırsatlar ve dahası burada

Anneler Günü'ne özel indirimler başladı! Flaş fırsatlar ve dahası burada

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.