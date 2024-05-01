Kriter nasıl yazılır? Kriter mi kırıter mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Pek çok insan gündelik yaşamda karşılaştığı ve hatta sıklıkla kullandığı sözcüklerin doğru yazılışları konusunda kafa karışıklığı yaşayabilir. Türkçe, sayısız kelime ve kelime öbekleri ile beraber dünyadaki en zengin diller arasındadır. Kelime sayısının çok fazla oluşu ile beraber yabancı dil kökenli sözcükler başta olmak üzere birçok kelimenin kullanımında yazım hataları sıkça görülür. Bu kapsamda bulunan kriter sözcüğü de yaygın bir şekilde kullanılan, telaffuz ve yazı dilinde sıklıkla hata yapılan kelimeler arasında yer alır. Bu tür hatalı yazım biçimlerini önleyebilmek için Türk Dil Kurumu tarafından paylaşılan Türkçe sözlükler incelenmelidir.

Kriter nasıl yazılır?

Kriter sözcüğü dilimize Fransızcadan ödünçlenen yabancı kökenli bir kelimedir. Bu tür kelimelerin kullanımı zamanla yaygın hâle gelmiş ve günlük hayatta bile sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. İfade ettiği anlam ile birlikte amacına uygun biçimde yalnız başına ya da cümle içerisinde kullanılabilmektedir. Kriter TDK anlamı "ölçüt" olarak açıklanmaktadır. Bu sözcük hem yazım biçimi hem de telaffuz edilişi açısından sıklıkla hatalı olarak ifade edildiği için nasıl yazıldığı da sorgulanan sözcükler arasında bulunur. Kriter yazımındaki kafa karışıklığı sözcüğün kriter mi kırıter mi şeklinde yazılması gerektiği konusundadır. TDK kurallarına göre doğru yazılışı ise ‘kriter’ şeklindedir.

Kriter doğru yazılışı

Türk dili, içerisinde yer aldığı coğrafya nedeniyle diğer dillerle etkileşime girip, sayısız yeni kelimeyi kendi bünyesine eklemiştir. Bu sözcükler zamanla Türkçede yaygın bir şekilde ifade edilmeye başlanmıştır. Yabancı dil kökenli kelimeler çoğunlukla Türkçe ağız yapısına aykırı olduğundan, bu tür kelimelerin telaffuzuna bakılarak yazımı sırasında hata yapılır. Dolayısıyla kriter yazımı esnasında sıklıkla hata yapıldığı görülür. Kişiler arasındaki hatalı yazım stillerinin yaygınlaşması, bu tür kelimelerin sorgulanmasındaki sebeplerden biridir. Bu nedenle kriter sözcüğünün doğru yazılışı sıklıkla sorgulanır. Türk Dil Kurumunun paylaştığı yazım kılavuzlarına göre kriter doğru yazılışı ‘kriter’ şeklinde olması gerekir. Doğru ve hatalı kullanım biçimleri aşağıdaki gibidir:

Kriter (Doğru kullanım)

Kıriter (Yanlış kullanım)





