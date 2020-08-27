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Krom Antik Kentine ulaşımı sağlayan yol asfaltlandı

GÜMÜŞHANE HABERLERİ  | 27.08.2020 09:09 | Son Güncelleme

Gümüşhane’de 20’nin üzerindeki sit alanından birisi olan Krom Antik Kentine ulaşımı sağlayan 3,5 kilometrelik bağlantı yolu asfaltlandı.Tarihin her döneminde madencilik faaliyetlerinin yürütüldüğü ve Türkiye’de adını değerli bir madenden alan tek şehir olan Gümüşhane’de önemli turizm merkezlerinden birisi olan eski madenci kasabası Krom Antik Kentine ulaşımın sağlandığı yol KÖYDES projesi kapsamında İl Özel İdaresi ekiplerince sathi kaplama asfaltla kaplandı.Geçtiğimiz yıllarda genişletilerek altyapı çalışmaları tamamlanan yol mahalle girişine kadar günler süren çalışmaların ardından asfaltla kaplanarak ulaşım güvenli ve konforlu bir hale getirildi.Merkeze bağlı Yağlıdere köyü sınırları içerisinde Gümüşhane turizminin önemli bir noktası olan ve İmera Manastırı, Camiboğazı, Taşköprü Yaylaları, Çakırgöl, Santa Harabeleri ve Sümela Manastırı geçiş güzergahında yer alan bölge her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Gümüşhane’de 20’nin üzerindeki sit alanından birisi olan Krom Antik Kentine ulaşımı sağlayan 3,5 kilometrelik bağlantı yolu asfaltlandı.
Tarihin her döneminde madencilik faaliyetlerinin yürütüldüğü ve Türkiye’de adını değerli bir madenden alan tek şehir olan Gümüşhane’de önemli turizm merkezlerinden birisi olan eski madenci kasabası Krom Antik Kentine ulaşımın sağlandığı yol KÖYDES projesi kapsamında İl Özel İdaresi ekiplerince sathi kaplama asfaltla kaplandı.
Geçtiğimiz yıllarda genişletilerek altyapı çalışmaları tamamlanan yol mahalle girişine kadar günler süren çalışmaların ardından asfaltla kaplanarak ulaşım güvenli ve konforlu bir hale getirildi.
Merkeze bağlı Yağlıdere köyü sınırları içerisinde Gümüşhane turizminin önemli bir noktası olan ve İmera Manastırı, Camiboğazı, Taşköprü Yaylaları, Çakırgöl, Santa Harabeleri ve Sümela Manastırı geçiş güzergahında yer alan bölge her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

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Siran
Öztürk Eczanesi
Torul
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