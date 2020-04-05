Kronik hastalığı olan çocukların ailelerine "hatalı uygulamalara kalkışmayın" uyarısı

MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gülay Karagüzel, ebeveynlerin, kronik hastalığı olan çocuklarının tedavilerinde takibi yapan kliniğin doktorlarının önerilerini dikkatle uygulamalarının çok önemli olduğunu söyledi. Karagüzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle diğer ülkeler gibi Türkiye'nin de zor günlerden geçtiğini belirtti. Panik yapılmaması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Karagüzel, akılcı davranarak kurallara uyulması sayesinde zor günlerin üstesinden daha kolay gelinebileceğini aktardı. Karagüzel, dünyada ve Türkiye'de çok sayıda çocuğun kronik hastalığı bulunduğunu belirterek, pandemi nedeniyle ailelerin çocuklarının takibinde daha dikkatli olmaları gerektiğine işaret etti. Kronik hastalığı olan çocukların Kovid-19 salgınından olumsuz etkilenmemesi için dikkat edilmesi gereken hususlar olduğunun altını çizen Gülay Karagüzel, zaman zaman uzmanlar tarafından yapılan uyarıların aileler tarafından yanlış değerlendirilebildiğine de dikkati çekti.

Karagüzel, ailelere şu uyarılarda bulundu: "Ne yazık ki panik içinde medyadaki bazı açıklamaları yanlış anlayıp, kendi kendilerine tedavide değişiklik yapmaya kalkışan, hatta tedaviyi kesmeyi düşünen hastalar veya aileler olduğunu anlıyoruz. Ebeveynler, kronik hastalığı olan çocuklarının tedavilerinde takibi yapan kliniğin doktorlarının önerilerini dikkatle uygulamalı, kendi kafalarından hatalı uygulamalara kalkışmamalıdır. Acil durumlarda da izlendikleri kliniğe danışmaları doğru olacaktır. Özellikle konjenital adrenal hiperplazi (KAH) ve adrenal yetmezlik hastalarının tedavisinde kortizon kullanımı hayati önem taşımaktadır. Bu ilaç asla kesilmemeli, takibi yapan doktorun önerdiği şekilde kullanılmaya mutlaka devam edilmelidir." - "Çocukların insülin dozlarında gerekli değişiklikler aksatılmadan yapılmalı" Prof. Dr. Gülay Karagüzel, kortizolun, böbrek üstü bezlerinde sentezlenen hayati fonksiyona sahip bir hormon olduğunu belirterek, KAH ve adrenal yetmezliği olan hastaların böbrek üstü bezlerinin kortizolü sentezleyemeyeceği için bu hastalarda kortizol eksikliği gelişip, hayatı tehdit eden klinik tablonun ortaya çıkabileceğini söyledi.