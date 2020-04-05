YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Kronik hastalığı olan çocukların ailelerine "hatalı uygulamalara kalkışmayın" uyarısı

Kronik hastalığı olan çocukların ailelerine "hatalı uygulamalara kalkışmayın" uyarısı

TRABZON HABERLERİ  | 05.04.2020 11:23 | Son Güncelleme

KTÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Karagüzel: "Ebeveynler, kronik hastalığı olan çocuklarının tedavilerinde takibi yapan kliniğin doktorlarının önerilerini dikkatle uygulamalı, kendi kafalarından hatalı uygulamalara kalkışmamalıdır" - "Özellikle KAH ve adrenal yetmezlik hastalarının tedavisinde kortizon kullanımı hayati önem taşımaktadır. Bu ilaç asla kesilmemeli, takibi yapan doktorun önerdiği şekilde kullanılmaya mutlaka devam edilmelidir"

MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gülay Karagüzel, ebeveynlerin, kronik hastalığı olan çocuklarının tedavilerinde takibi yapan kliniğin doktorlarının önerilerini dikkatle uygulamalarının çok önemli olduğunu söyledi.

Karagüzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle diğer ülkeler gibi Türkiye'nin de zor günlerden geçtiğini belirtti.

Panik yapılmaması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Karagüzel, akılcı davranarak kurallara uyulması sayesinde zor günlerin üstesinden daha kolay gelinebileceğini aktardı.

Karagüzel, dünyada ve Türkiye'de çok sayıda çocuğun kronik hastalığı bulunduğunu belirterek, pandemi nedeniyle ailelerin çocuklarının takibinde daha dikkatli olmaları gerektiğine işaret etti.

Kronik hastalığı olan çocukların Kovid-19 salgınından olumsuz etkilenmemesi için dikkat edilmesi gereken hususlar olduğunun altını çizen Gülay Karagüzel, zaman zaman uzmanlar tarafından yapılan uyarıların aileler tarafından yanlış değerlendirilebildiğine de dikkati çekti.

Karagüzel, ailelere şu uyarılarda bulundu:

"Ne yazık ki panik içinde medyadaki bazı açıklamaları yanlış anlayıp, kendi kendilerine tedavide değişiklik yapmaya kalkışan, hatta tedaviyi kesmeyi düşünen hastalar veya aileler olduğunu anlıyoruz. Ebeveynler, kronik hastalığı olan çocuklarının tedavilerinde takibi yapan kliniğin doktorlarının önerilerini dikkatle uygulamalı, kendi kafalarından hatalı uygulamalara kalkışmamalıdır. Acil durumlarda da izlendikleri kliniğe danışmaları doğru olacaktır. Özellikle konjenital adrenal hiperplazi (KAH) ve adrenal yetmezlik hastalarının tedavisinde kortizon kullanımı hayati önem taşımaktadır. Bu ilaç asla kesilmemeli, takibi yapan doktorun önerdiği şekilde kullanılmaya mutlaka devam edilmelidir."

- "Çocukların insülin dozlarında gerekli değişiklikler aksatılmadan yapılmalı"

Prof. Dr. Gülay Karagüzel, kortizolun, böbrek üstü bezlerinde sentezlenen hayati fonksiyona sahip bir hormon olduğunu belirterek, KAH ve adrenal yetmezliği olan hastaların böbrek üstü bezlerinin kortizolü sentezleyemeyeceği için bu hastalarda kortizol eksikliği gelişip, hayatı tehdit eden klinik tablonun ortaya çıkabileceğini söyledi.

Bu hastaların tedavisinde eksik olan kortizol hormonunun, uygun dozda ilaç formunda kullanılmasının esas olduğunu ifade eden Karagüzel, infeksiyon hastalıkları ve akut stres durumlarında doktor kontrolünde doz artışının yapılmasının da çok önemli olduğunu aktardı.

Gülay Karagüzel, çocukluk döneminde en sık görülen endokrin hastalıklarından birinin de Tip 1 diyabet olduğunu, diyabet hastalarında stres ve infeksiyon dönemlerinde kan şeker düzeyinde değişkenlik ortaya çıkabildiğini vurguladı.

Kan şekeri izleniminin önemli olduğuna da dikkati çeken Karagüzel, "Bu nedenle, daha dikkatli kan şekeri izlemi ile diyabetli çocuklarımızın insülin dozlarında gerekli değişiklikler aksatılmadan yapılmalıdır. Çocuklarımızı stresten uzak tutup, yeterli sıvı alımına ve sağlıklı beslenmelerine özen göstererek, ev içi egzersiz programları yaparak kan şekerlerini normal aralıklarda tutmaya çalışmalıyız." dedi.

Prof. Dr. Karagüzel, tüm kronik hastalığı olan çocuklar ve ailelerine, güçlü bir bağışıklık sistemi için düzenli uyku, sağlıklı beslenme ve egzersiz yapmalarının yanı sıra stres ve kaygıdan uzak durmalarını tavsiye ederek, pandemi ile savaşta belirlenen 14 kurala uymanın da hayati önemi olduğunu bir kez daha hatırlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Peru'da ilginç karar! Farklı erkeklerde farklı günlerde dışarı çıkabilecekler Peru'da ilginç karar! Farklı erkeklerde farklı günlerde dışarı çıkabilecekler
AFAD'dan Trabzon'daki yangınlar hakkında kritik uyarıAFAD'dan Trabzon'daki yangınlar hakkında kritik uyarı
Anahtar Kelimeler:
Kronik hastalığa olan çocuklar KTÜ Tıp Fakültesi Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalı Başkanı Pro Trabzon

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tekirdağ Şehir Hastanesi bağlantı yolu çalışmaları başladı

Tekirdağ Şehir Hastanesi bağlantı yolu çalışmaları başladı

Diyarbakır’da toplu taşıma araçları hergün dezenfekte ediliyor

Diyarbakır’da toplu taşıma araçları hergün dezenfekte ediliyor

Denizli'de av tüfeğiyle vurulan oto tamircisi kaldırıldığı hastanede öldü

Denizli'de av tüfeğiyle vurulan oto tamircisi kaldırıldığı hastanede öldü

Yaşlıların maaşları ve ihtiyaçlıların destek ödemeleri evlerine götürülüyor

Yaşlıların maaşları ve ihtiyaçlıların destek ödemeleri evlerine götürülüyor

Diyarbakır’da vatandaşlara maskeler ücretsiz dağıtılacak

Diyarbakır’da vatandaşlara maskeler ücretsiz dağıtılacak

Komşular gürültü yüzünden birbirlerine girdi

Komşular gürültü yüzünden birbirlerine girdi

Trabzon Namaz Vakitleri 5 Nisan Pazar

İmsak
04:22
Sabah
05:51
Öğle
12:29
İkindi
16:05
Akşam
18:57
Yatsı
20:20

Trabzon Nöbetçi Eczaneler 5 Nisan Pazar

Beşirli Eczanesi
Ortahisar
Hakan Eczanesi
Ortahisar
Numune Eczanesi
Ortahisar
Umut Eczanesi
Ortahisar
Ebru Eczanesi
Akcaabat
Kara Eczanesi
Akcaabat
Sağlık Eczanesi
Arakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Trabzon'da öğretmenlerden sağlıkçılar için "yüz koruyucu siperlik" üretimi

Trabzon'da öğretmenlerden sağlıkçılar için "yüz koruyucu siperlik" üretimi

Trabzonspor, John Obi Mikel ile yollarını ayırdı

Trabzonspor, John Obi Mikel ile yollarını ayırdı

Köksal Toptan Avrasya Üniversitesi’ni gezdi

Köksal Toptan Avrasya Üniversitesi’ni gezdi

Umre Ve Hacca Gidecek Olanlara Yeni Corona Virüsü Uyarısı

Umre Ve Hacca Gidecek Olanlara Yeni Corona Virüsü Uyarısı

23 Kulübün Tribün Lideri Tff'yi İstifaya Davet Etti

23 Kulübün Tribün Lideri Tff'yi İstifaya Davet Etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.