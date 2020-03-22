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Kronik yorgunluğa dikkat

BURSA HABERLERİ  | 22.03.2020 11:07 | Son Güncelleme

Özel Medicana Bursa Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr.

Kronik yorgunluğa dikkat

Özel Medicana Bursa Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Ebru Öztepe Yavaşcı, kronik yorgunluğun en önemli tedavisinin kişinin yeterli istirahatı sağlaması olduğunu söyledi.
Kronik yorgunluğun, konsantrasyon güçlüğü, baş ağrısı, uyku bozuklukları ve psikiyatrik şikayetlerle kendini gösterdiğini belirten Özel Medicana Bursa Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Ebru Öztepe Yavaşcı, devam eden bir hareketlilik sonucu olmaması, esas olarak dinlenmekle hafiflememesi ve mevcut iş, eğitim, sosyal ve özel aktivitelerde belirgin azalmaya yol açması, kronik yorgunluk sendromunu akla getirdiğini söyledi. Yavaşçı, “Major kriterler, en az altı aydan bu yana günlük aktivitede yüzde 50 azalmaya yol açan, istirahatla geçmeyen, tekrarlayıcı yorgunluk ve bu tabloyu açıklayacak diğer fiziksel ve psikiyatrik durumların dışlanmasıdır. Minör kriterler ise hafif ateş, boğaz ağrısı, servikal ve aksiller lenf nodlarında hassasiyet, açıklanamayan kas güçsüzlüğü, miyalji, egzersiz sonrası bitkinlik, baş ağrısı, gezici noninflamatuar atralji, unutkanlık, depresyon, aşırı huzursuzluk, dinlendirmeyen uyku, yakınmaların aniden ve yeni başlamasıdır. Kronik yorgunluk sendromunun oluşmasına sebep olan birçok etken olmasına karşın, bir kez başladıktan sonra hastalığın oluşturduğu yorgunluğun ve yeti yitiminin devam etmesine sebep olan etkenler ise, bedenin formda olmaması, daha da kötüleşmekten korkmak, kişinin kendine karşı katı olması, belirtilere odaklanma, engellenmiş ve kötü hissetme, endişe duyma olarak sıralanabilir”
dedi.
Kronik yorgunluğu olan kişilerin en önemlisi istirahat etmesi
gerektiğini belirten Yavaşçı, kronik yorgunluk için 6 önerisini şöyle sıraladı; “Hayat hızınızı yavaşlatın. Fizikî veya emosyonel stres meydana getirecek ortamlardan ve işlerden kaçının. Çalışma ortamımızı yeniden düzenleyin. Yani aşırı iş yükünden kaçının. Dinlenme zamanlarınızı arttırın. Finansal, bürokratik ve idari işlerde en az sorumluluk alın. İş hayatınızda ve özelhayatınızda yeni stratejiler belirleyin. Kas gevşetici egzersizler yapın. Hayatınızı renklendirecek uğraşlar bulun. Her sabah 10-15 dakika aç karnına egzersiz yapın. Bunları yapmanıza rağmen kronik yorgunluğunuz geçmiyorsa mutlaka bir uzmana danışın”

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