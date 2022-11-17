Kros heyecanı Pamukkale’de yaşandı

Türkiye Atletizm Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan Bölgesel Kros Ligi 1. Kademe Yarışları 16 Kasım Çarşamba günü Pamukkale Parkurunda koşuldu. Sabah saatlerinden itibaren 11 ilden gelen 250 sporcu farklı kategorilerde takımlarının başarısı için ter döktü.

Kupa ve madalyalar sahibini buldu

Yeni yeteneklerin Türk Atletizmine kazandırılması amacıyla düzenlenen yarışmalarda ilk start saat 12.00’de U14 Kızlar kategorisinde verildi. Yarışların startını Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ömer Faruk Özer yaptı. U14, U16 ve U18 kız ve erkek kategorilerinde yapılan yarışlar sonunda dereceye girenlere ödülleri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman tarafından takdim edildi.

