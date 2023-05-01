Kruvaziyer turizmi Ordu’yu sevdi

Ordu’nun deniz ve turizm taşımacılığında yerinin güçlendirilmesi amacıyla yapılan çalışmalarla uluslararası yeterlilik seviyesine getirilen Ünye Limanı’nda deniz ticareti alanında Ro-ro ve konteyner taşımacılığı sürerken bir yandan da deniz turizminde kruvaziyer seferleri devam ediyor.

İlk kruvaziyer gemisinin 19 Aralık 2022’de yanaştığı limana Rusya’nın Soçi kentinden başlayan seferler Trabzon, Ordu, Amasra, İstanbul rotası ile devam ediyor. Mayıs ayında da 4 kez Ünye Limanına demir atacak olan kruvaziyer gemisindeki turistler ise Ordu’nun önemli turizm noktalarını da ziyaret edecekler.

Soçi’den yola çıkacak olan kruvaziyer gemisi 1 Mayıs’ta Ünye Limanı’na geldikten sonra geri dönüşte 11 Mayıs’ta tekrar Ünye’ye demir atacak. Rusya dönüşü 18 Mayıs’ta tekrar Ünye’ye gelecek olan kruvaziyer gemisi yolcuları dönüş yolunda 22 Mayıs tarihinde Ünye’de konaklayacak.

