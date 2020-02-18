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Kruvaziyer turizminde rota Sinop

SİNOP HABERLERİ  | 18.02.2020 14:05 | Son Güncelleme

Çin’de ortaya çıkan korona virüsü nedeniyle gözlerin çevrildiği kruvaziyer şirketleri, peş peşe sefer iptali kararı aldı.

Çin’de ortaya çıkan korona virüsü nedeniyle gözlerin çevrildiği kruvaziyer şirketleri, peş peşe sefer iptali kararı aldı. Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun, Sinop’un bundan sonra çok fazla gemiyi ağırlayacağını belirterek, “Biz kurvaziyer turizminde bu potansiyele sahibiz. Ancak kendimizi buna hazırlamak zorundayız” dedi.
Küresel ekonominin yanı sıra dünya turizminde de şok oluşturan korona virüsü salgını nedeniyle dev yolcu gemileri rotalarını değiştirmeye başladı. Bir firma gemilerini Uzak Doğu yerine Akdeniz’e yönlendirdi. İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun, 2020 yılında 6 geminin Sinop Limanı’na yanaşacağını söyledi. İstanbul’daki kruvaziyer limanın Sinop turizmine de katkı sağlayacağını ifade eden Tosun, “Kurvaziyer turizminde Karadeniz’in en büyük problemi İstanbul’da bir yat limanının olmaması idi. Karaköy’de çok büyük bir yat limanı tamamlandı. Bize cruise gemileri genellikle Atina’dan ya da Kuşadası üzerinden geliyor. İstanbul’da bunların mutlaka ikmallerinin yapılması lazım. Çöp sorunun çözülmesi lazım, su sorunun çözülmesi lazım, yakıt ikmallerinin yapılması lazım. Bunlar alt yapısı sağlam bir tesiste olur. Böyle bir tesis yoktu. Şimdi yeni bir tesis hizmete girdi. Bundan sonra Karadeniz kurvaziyer turizminde önümüz açılıyor. Biz en önemli limanız. Karadeniz’de 2 tane önemli cruise limanı var. Sinop ve Trabzon. Ama biz Trabzon’dan da öndeyiz. 620 mil İstanbul- Batum arası. Biz 310 mille orta noktadayız. İstanbul’dan gece çıkan bir gemi sabah bizim limanda uyanıyor. Ya da buradan gece çıkan bir gemi Batum Limanı’nda uyanıyor. Cruise gemilerinin en büyük özelliği gündüz farklı limanlarda uyanırlar, gece yolculuk yaparlar. Yüzen oteldirler, yüzen turizm tesisleridirler. Dolayısıyla hem Sinop-Soçi hem de Kuzey Karadeniz limanları da Sinop’a yakın limanlar. Sinop hem doğal liman olması sebebiyle hem de coğrafi konumu itibariyle Karadeniz turist trafiğinin merkezi olması sebebiyle Sinop’ta kurvaziyer turizminin önü açılacak. Yani İstanbul limanı yapıldıktan sonra bu limandan en çok Sinop yararlanacak. 2020 yılında 5 ya da 6 geminin Sinop’a gelmesinden söz ediliyor. Bundan sonra Sinop limanında çok daha fazla gemi gelecek” şeklinde konuştu.

“Erken adım atılmazsa çok zorlanırız”
Sinop Limanı’nın kurvaziyer turizmine hazırlanması gerektiğini savunan Tosun, “Yaşar Topçu bu limanı Sinop’a kazandırdı. Ondan sonra liman aynı şekilde duruyor, özelleşti. Liman boyasız, demirleri paslı, güvenlik şeritleri yok. Bu yüzden kurvaziyer turizmine hazırlamak lazım. Bu noktada bir eksiğimiz var. Bunu mutlaka çözmemiz lazım. Bu limanı kurvaziyer turizmine hazırlayacağız. Bununla ilgili adımları atacağız. Birde bu cruise gemilerinin gümrük işlemleri yapılıyor. Bizim bu liman binası buna çok yeterli değil. Yük gemileri için yapılmış ve cruise gemilerine uygun değil. O binanın da yeniden yapılması lazım. Avrupa ‘da dünyanın çeşitli yerlerinde ne varsa Sinop’ta da bunların olması gerekiyor. Belediye mutlaka buna el atmalı. Sinop’ta alafranga tuvalet yok. Bu bile bir turizm için problem. İngilizce tabelalarımız yok, sahile inen yollarımız kötü. Buna hazırlanmamız gerekiyor. Aksi takdirde zorlanırız. Yoğun bir cruise gemisini, Sinop’a bekliyoruz ve bunlar bizi zorlayacak” diye konuştu.

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