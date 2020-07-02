KSBÜ’de kampüs çalışmaları

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Merkez (Germiyan) Yerleşkesi alanında master plan, altyapı ve belirlenecek iki yapının uygulama projelerinin hazırlanmasına yönelik sözleşme, ’Danışmanlık Hizmet Alımı İhalesi’ sonucunda Atölye Beş Mimarlık firması ile imzalandı.

KSBÜ Rektörlük Senato Salonu’nda gerçekleşen imza törenine Rektör Vural Kavuncu ile birlikte üst yönetim, Yapı İşleri ve Daire Başkanlığı personelleri ve yetkili firma sorumluları katılım sağladı. İmzaların ardından karşılıklı olarak ’hayırlı olsun’ dilekleri iletildi.

Anlaşmaya göre firmaya yer teslimi yapıldıktan sonra, 170 gün içinde master plan, altyapı ve belirlenecek iki yapının uygulama projelerinin hazırlanması bekleniyor.

KSBÜ Merkez Kampüsü için düşünülen yerleşke kentsel yapılaşma alanı içinde yer aldığından, şehirle bağlantısını güçlü tutmanın ötesinde, bu alanın kentin önemli bir rekreasyon ve kültür alanı olması hedefleniyor. Yapılar eğitim anlayışını ve sağlık temalı bir üniversitemizin vizyonunu yansıtacak bir mimari dile sahip olacaktır. Bölgenin tarihinden gelen ve sahiplenilmesi beklenen mimari mirasa ait değerler yeniden yorumlanarak ve birebir temsil düzeyinden uzak durularak tasarıma katılması hedefleniyor.



