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KSBÜ’den toplum yararına projeler

02.02.2021 10:51 | Son Güncelleme:
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KSBÜ’den toplum yararına projeler

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) tarafından hazırlanan “Melek Üniversite Projesi” kapsamında Kütahya Valiliği’nde, Vali Yardımcısı Dr.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) tarafından hazırlanan “Melek Üniversite Projesi” kapsamında Kütahya Valiliği’nde, Vali Yardımcısı Dr. Halil İbrahim Ertekin başkanlığında toplantı gerçekleştirildi. KSBÜ’lü akademisyenler, iki ayrı çalışma için sunum yaptı.
KSBÜ tarafından Zafer Kalkınma Ajansı ve Türkiye Ulusal Ajansına verilmek üzere iki ayrı çalışmanın olgunlaştırıldığı toplantıda konuşan Vali Yardımcısı Dr. Halil İbrahim Ertekin, KSBÜ’lü akademisyenlere topluma yararlı projelerinden dolayı teşekkür ederek, “Kamu kurumlarının bir ekip olarak bir araya gelmesi ve sahip oldukları farklı yetkinliklerini ortak bir hedef doğrultusunda birleştirmesi, topluma hizmet noktasında çaba sarf etmeleri mutluluk vericidir. Eminim ki hep birlikte toplumun ihtiyaç duyduğu birçok konuda güzel işler başaracağız” şeklinde konuştu.
Kütahya Vali Yardımcısı Dr. Ertekin başkanlığında gerçekleşen toplantıda; KSBÜ öğretim üyeleri Doç. Dr. Sultan Güçlü, Dr. Öğr. Üyesi Bahar Çelik, Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Unutkan, Arş. Gör. Emel Elem ile Kütahya Valiliği proje ekibi, Sevgi Evleri Sitesi İl Müdürü Ali Gedik, Mustafa Gül ve Kevser Uzun yer aldı.

KSBÜ’den toplum yararına projeler

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