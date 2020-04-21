KSO Başkanı Kütükcü: "Sektör ayrımı gözetmeksizin, tüm imalat sanayi sektörleri desteklenmeli”

Konya Sanayi Odası (KSO’nın geçtiğimiz ay korona virüs (Covit-19) salgını nedeniyle ertelenen Mart ayı meclis toplantısı ile Nisan ayı meclis toplantısı video konferans ile gerçekleştirildi. Toplantıda söz alan Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, meclis üyelerine bu süreçte yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Meclis Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil’in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda konuşan KSO Başkanı Memiş Kütükcü, “Konya sanayimizde Türkiye ortalamasının çok altında bir kapasite düşüşü var. Bu bizim için çok kıymetli. Şehrimizde firmalarımız tedbirlere azami ölçüde dikkat ederek, üretimlerine devam ediyor. Böyle bir dönemde istihdamı koruyarak üretime devam etmek ve finansı iyi yönetmek çok önemli. Bu noktada sektör ayrımı gözetmeksizin, tüm imalat sanayi sektörleri istisnasız desteklenmeli” şeklinde konuştu.

KSO’dan üç ayrı rapor

Konuşmasında Konya Sanayi Odası olarak korona virüs salgınının ülkede görüldüğü ilk günden bu yana süreci çok yakından takip ettiklerini anlatan Kütükcü, gerek Konya Sanayi Odası’nda gerek Konya OSB’de tüm tedbirlerin eksiksiz alındığını ifade etti. Kütükcü, oda olarak KSO Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan bir Pandemi Kurulu oluşturduklarını ve sanayicilerin bu süreçteki taleplerinin Pandemi Kurulu vasıtasıyla ilgili kurumlara iletildiğini kaydetti. Kütükcü, “Şu ana kadar sanayicilerimizden gelen talepleri içeren iki ayrı rapor hazırlayarak TOBB ve bakanlıklarımıza ilettik. Bu raporlarda yer alan Kısa Çalışma Ödeneğinin şartlarının kolaylaştırılarak hayata geçirilmesi, nakit akışı bozulan firmaların kredi anapara ve faiz ödemelerinin ertelenmesi, KGF desteklerinin artırılması, GEKAP beyanname sürelerinin uzatılması, muhtasar, KDV ve SGK ödemelerinin ertelenmesi gibi pek çok talebimiz kabul edildi. Ayrıca üretimin devam etmesi için sanayicilerimizin yeni taleplerini içeren üçüncü raporumuzu da üst kuruluşumuz TOBB’a gönderdik. Takibini yapacağız” şeklinde konuştu.