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KSO Başkanı Zeytinoğlu, ekim ayı kapasite kullanım oranını değerlendirdi:

25.10.2021 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Pandemi etkisi olmayan 2018, 2019 yılına göre kıyasladığımızda hem Türkiye geneli hem Kocaeli kapasite kullanımlarında gerçekleşen artışları memnuniyetle görüyoruz"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, salgın etkisinin olmadığı 2018 ve 2019 yıllarına göre kıyasladıklarında Türkiye ve Kocaeli'deki ekim ayı kapasite kullanım oranındaki artışları memnuniyetle gördüklerini bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Merkez Bankası ve KSO verilerine göre, ekim ayı kapasite kullanım oranlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Her ay düzenli olarak açıkladıkları imalat sanayisinde kapasite kullanım oranının, ekimde Kocaeli'de yüzde 71,3 ile önceki aya göre aynı seviyede kaldığını, geçen yılın aynı ayına göre 0,8 puan arttığını belirten Zeytinoğlu, "Merkez Bankası tarafından yüzde 78 olarak açıklanan Türkiye imalat sanayisinin kapasite kullanım oranı geçen aya göre 0,1 puan gerilerken geçen yılın aynı ayına göre 2,6 puan arttı. Pandemi etkisi olmayan 2018, 2019 yılına göre kıyasladığımızda da hem Türkiye geneli hem Kocaeli kapasite kullanımlarında gerçekleşen artışları memnuniyetle görüyoruz. Sektörlere baktığımızda kimya, metal, makine, plastik ve kauçuk sektörleri kapasite kullanım oranları, ekimde genel ortalamanın üzerinde gerçekleşen sektörler olarak karşımıza çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Kocaeli'de ekimde sanayi kuruluşlarına yönelik yaptıkları araştırmada firmaların yüzde 55'inin kapasite kullanım oranlarının geçen aya göre arttığını bildirdiğine işaret eden Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Ekim ayı anketine katılan Kocaeli firmalarının kasım ayı iç ve dış piyasadaki beklentilerine baktığımızda firmaların yüzde 23'ü iç siparişlerinin arttığını belirtirken yüzde 20'si azaldığını belirtmiştir. Firmaların yüzde 57'sinde ise iç sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır. İhracat yapan firmaların ise yüzde 19'u dış siparişlerinin kasım ayında arttığını belirtirken yüzde 16'sı azalış bildirmişlerdir. Firmaların yüzde 65'inde alınan dış sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır."

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