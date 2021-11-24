KSO Başkanı Zeytinoğlu kapasite kullanım oranını değerlendirdi:

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, kasım ayında imalat sanayi kapasite kullanım oranındaki artışın memnuniyet verici olduğunu, artışın üretim ve ihracata yansımasını beklediklerini bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan kasım ayı kapasite kullanım oranını değerlendirdi.

Kapasite kullanım oranının Türkiye genelinde yüzde 78,1 ile geçen yılın aynı ayına göre 2,3 puan, ekim ayına göre 0,1 puan arttığını ifade eden Zeytinoğlu, KSO verilerine göre Kocaeli'de ise kapasite kullanım oranında yüzde 71,5 ile geçen yılın aynı ayına göre 0,7 puan, ekim ayına göre 0,2 puan artış olduğunu belirtti.

Zeytinoğlu, "Kasım ayında hem Türkiye genelinde hem Kocaeli'de kapasite kullanım oranlarında artış olduğunu memnuniyetle görüyoruz. Firmalarımızın gemi hatlarında, konteyner tedariki ve özellikle çip tedarikinde yaşadıkları sıkıntı nedeniyle üretimlerinde kısıtlamalara giderek kapasitelerinin altında çalıştıkları dönemde gerçekleşen bu seviyeyi olumlu değerlendiriyoruz. Kapasite kullanımlarındaki bu artışın, üretim ve ihracatta da yansımasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kasım ayında kimya, metal, makine, plastik ve kauçuk sektörlerinde kapasite kullanım oranlarının genel ortalamanın üzerinde gerçekleştiğini belirten Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Kasım ayı anketine katılan Kocaeli firmalarının, aralık ayı iç ve dış piyasadaki beklentilerine baktığımızda, firmaların yüzde 22'si aralık ayında iç siparişlerinin arttığını belirtilirken, yüzde 20'si azaldığını belirtmiştir. Firmaların yüzde 58'inde ise iç sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır. İhracat yapan firmaların ise yüzde 21'i dış siparişlerinin aralık ayında arttığını belirtirken, yüzde 19'u azalış bildirmişlerdir. Firmaların yüzde 60'ında alınan dış sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır."

