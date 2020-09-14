YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. KSO Başkanı Zeytinoğlu temmuz ayı sanayi üretimi verilerini değerlendirdi:

KSO Başkanı Zeytinoğlu temmuz ayı sanayi üretimi verilerini değerlendirdi:

KOCAELİ HABERLERİ  | 14.09.2020 16:21 | Son Güncelleme

"Ağustosun ikinci yarısı ve eylül ayından itibaren hem sanayi üretiminde hem kapasite kullanım oranlarında geçmiş yılların potansiyelini yakalayabileceğimizi düşünüyoruz"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, temmuzda sanayi üretimindeki aylık yüzde 8,4 ve yıllık yüzde 4,4 artışı olumlu bulduklarını bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, temmuz ayına ilişkin sanayi üretimi verilerini değerlendirdi.

Aylık bazda gerçekleşen yüzde 8,4'lük artışın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) etkisiyle taban seviyeden gelen büyümeyi gösterdiğine işaret eden Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Aylık artıştan ziyade, yıllık gerçekleşen yüzde 4,4'lük artışı çok değerli buluyoruz. Ağustos ayından itibaren Avrupa'daki toparlanmaya bağlı olarak sanayide büyümenin devam edeceğini bekliyoruz. Avrupa ekonomisindeki toparlanma bize göre çok daha yavaş gerçekleşiyor ve toparlanma hızı bizi de etkiliyor. Kapasite kullanım oranlarında da benzer bir durum söz konusu. Geçen yılın yüzde 5 civarı gerisindeyiz. Ancak ağustosun ikinci yarısı ve eylül ayından itibaren hem sanayi üretiminde hem kapasite kullanım oranlarında geçmiş yılların potansiyelini yakalayabileceğimizi düşünüyoruz."

Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekteki yüzde 9,9 küçülmesinin, üçüncü çeyrekte sanayinin de katkısıyla telafi edileceğini belirten Zeytinoğlu, "Temmuz ayında sermaye malı üretimindeki yıllık artışın yüzde 1,5 ile sınırlı kaldığını görüyoruz. Bu oran bizim için önemli. Zira geleceğe yönelik büyümenin ön işaretini veriyor." ifadelerini kullandı.

- "Kredi notumuzun indirilmesinin piyasaya etkisinin sınırlı kalacağını tahmin ediyoruz"

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in, Türkiye'nin kredi notunu "B1"den "B2"ye düşürmesi ve not görünümünü "negatif" olarak belirlemesine yönelik değerlendirmede bulunan Zeytinoğlu, "Pandemi sebebiyle hayata geçirilen teşviklerle birçok ülkenin olduğu gibi ülkemizin de bütçe açığı/GSYH oranında yükseliş olduğunu biliyoruz. Türkiye için alınan B2 negatif kararıyla ülkemiz 'yatırım yapılabilir' seviyenin 5 kademe altına inmiş oldu. Diğer taraftan son durumda indirildiğimiz B2 kredi notu seviyesinde olan diğer ülkelerin, ülkemize kıyasla ekonomilerinin daha küçük olduğunu da biliyoruz. Kredi notumuzun indirilmesinin piyasaya etkisinin sınırlı kalacağını tahmin ediyoruz." şeklinde görüş bildirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kahve telvesiyle vücudunu yıkayan güzel model çıplak fotoğrafını paylaştı Kahve telvesiyle vücudunu yıkayan güzel model çıplak fotoğrafını paylaştı
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladıYapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Aydın’da 4 avcıya 20 bin TL ceza
Aydın’da 4 avcıya 20 bin TL ceza
Adıyaman’da, 38 adres karantina altına alındı
Adıyaman’da, 38 adres karantina altına alındı
Yeni Malatyaspor kötü bitirdi, kötü başladı
Yeni Malatyaspor kötü bitirdi, kötü başladı
Domuzlar Marmaris’i mesken tuttu
Domuzlar Marmaris’i mesken tuttu
Başkan Ayhan: “Sinop’un somon ile anılmasını isteyenler Sinop’un tarihini bilmeyenlerdir”
Başkan Ayhan: “Sinop’un somon ile anılmasını isteyenler Sinop’un tarihini bilmeyenlerdir”
Hasan Şimşek, bu dönem en güvenli yatırım gayrimenkul ve toprak oldu
Hasan Şimşek, bu dönem en güvenli yatırım gayrimenkul ve toprak oldu

Kocaeli Namaz Vakitleri 14 Eylül Pazartesi

İmsak
05:07
Sabah
06:33
Öğle
13:01
İkindi
16:32
Akşam
19:19
Yatsı
20:39

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler14 Eylül Pazartesi

Erem Eczanesi
Izmit
60 Evler Merkez Eczanesi
Derince
Yalın Eczanesi
Golcuk
Çınar Eczanesi
Izmit
Alkan Eczanesi
Kandira
Şifa Eczanesi
Gebze
Darıca Nesimi Eczanesi
Darica
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Sokağa atılan aileye Büyükşehir sahip çıktı
Sokağa atılan aileye Büyükşehir sahip çıktı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Emine Erdoğan’dan Büyükşehir’e övgü
Emine Erdoğan’dan Büyükşehir’e övgü
Gültepe Mahallesine Hizmet Binası
Gültepe Mahallesine Hizmet Binası
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.