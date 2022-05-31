KSO üyesi 41 şirket Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu arasında

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) üyesi 41 şirket, İstanbul Sanayi Odasının (İSO) hazırladığı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2021 Araştırması" listesine girdi.

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, yazılı açıklamasında, “Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2021 Araştırması"nın açıklandığını hatırlattı.

Her yıl olduğu gibi listenin en başında Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ'nin (TÜPRAŞ) yer aldığını, Ford Otomotiv'in ise ikinci olduğunu belirten Zeytinoğlu, Kocaeli'den listede yer alan firma sayısının arttığını vurguladı.

Türkiye’nin gurur tablosunda, en büyük 500 sanayi kuruluşu içerisinde yer alan Kocaeli firmalarını kutlayan Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"İstanbul Sanayi Odasının açıkladığı listede, firma merkezlerinin başka illerde olmasından dolayı Kocaelili firma sayısı 41 olarak görünüyor. Merkezleri başka illerde olup, üretimleri ilimizde olan firmaları dikkate aldığımızda ise 2021 yılında 84 işletmemizin Türkiye’nin en büyük 500 firması içerisinde yer aldığını memnuniyetle görüyoruz. Geçtiğimiz yıl açıklanan 500 Büyük’te 75 Kocaeli firması yer almıştı. Kocaeli’nin asıl üretim gücü ve ülke ekonomisindeki yeri giderek artıyor. Pandemi belirsizlikleri, enerji, lojistik ve tedarikte yaşanan sorunlara rağmen ihracatımızdaki güçlü büyümenin de etkisiyle üretimine hız kesmeden devam eden ve listeye girme başarısını gösteren tüm firmalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

