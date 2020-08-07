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KTB Başkanı Bağlamış: “Covid - 19’la mücadelemiz devam ediyor”

KAYSERİ HABERLERİ  | 07.08.2020 12:32 | Son Güncelleme

Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış ,Karpuzatan bölgesindeki esnafları ziyaret etti.

Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış ,Karpuzatan bölgesindeki esnafları ziyaret etti. Borsa olarak pandemi sürecinde kurallara uyma noktasında kolluk kuvvetleriyle birlikte denetimler gerçekleştiren Başkan Bağlamış, esnafların sosyal mesafe ve maske kurallarına uyduğunu belirtti.
Karpuzatan bölgesi esnafını tek tek gezen Başkan Recep Bağlamış, denetimler sırasında kurallara uyulduğunu belirtti. “İnşallah hep birlikte mücadelemize devam ederek bu sıkıntıyı atlatacağız” diyen Başkan Bağlamış konuyla ilgili şu bilgileri verdi;
“İçişleri bakanlığımızın genelgesiyle Kayseri valiliğimizin görevlendirmesiyle bugün Karpuzatan bölgesini Covid - 19’la mücadele tedbirleri kapsamında kontrole çıktık. Özellikle Tarım il müdürlüğü yetkililerimize Karpuzatan bölgemizin girişinde aldıkları tedbirler kapsamında teşekkür ederim. Tüm üreticilerimizi dolaştık kendileri Covid - 19’la ilgili bütün tedbirleri almış durumdalar. Özellikle işyerlerine girişlerde ateş ölçümü ve maske kontrolü yapılıyor. Bugün ki yapmış olduğumuz denetim bizleri çok mutlu etti gördük ki işletmelerimiz ve çalışanlarımız Covid - 19’la ilgili duyarlı bir şekilde çalışmaktadırlar. Bizde bu süreçle ilgili önümüzdeki dönem de Ticaret Borsası olarak tedbir anlamında ne gerekiyorsa yapacağız.”
Başkan Bağlamış son olarak sürecin başlangıcın dan itibaren Borsa olarak esnaflarımıza gerekli bilgi maske ve dezenfekten desteklerinin de olduğunu hatırlatarak, “Bu desteklerimiz giderek artacaktır” dedi. Başkan Recep Bağlamış ve beraberindekiler daha sonra tek tek esnafları gezerek gerekli kontrolleri yaptı. Esnaflarla sohbet eden Başkan Bağlamış çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

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