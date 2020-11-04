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KTB’den Başkan Akay’a Meclis Şeref Üyeliğini tebliğ etti

KAYSERİ HABERLERİ  | 04.11.2020 09:43 | Son Güncelleme

Kayseri Ticaret Borsası (KTB), Kayseri Şeker Fabrikası’nın borsada 10 yıldır en fazla tescil yaptıran ilk 10 üye arasında olması dolayısıyla Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’a KTB Meclis Şeref Üyeliği beratı takdim etti.Kayseri Şeker Fabrikası’nı ziyaret eden KTB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış ve yönetim kurulu üyeleri, bir süre Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ile bir süre görüş alışverişinde bulundu.

Kayseri Ticaret Borsası (KTB), Kayseri Şeker Fabrikası’nın borsada 10 yıldır en fazla tescil yaptıran ilk 10 üye arasında olması dolayısıyla Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’a KTB Meclis Şeref Üyeliği beratı takdim etti.
Kayseri Şeker Fabrikası’nı ziyaret eden KTB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış ve yönetim kurulu üyeleri, bir süre Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ile bir süre görüş alışverişinde bulundu. ziyarette konuşan KTB Başkanı Bağlamış, Kayseri Şeker’in 10 yılda odalarında en fazla tescil yapmış ilk 10 üyeden olduğunu ifade ederek; "Son meclis kurulumuzda Kayseri Ticaret Borsası olarak meclis oy birliği ile sizi Kayseri Borsası meclis şeref üyeliğine layık gördük. Bunun yanı sıra da Kayseri Ticaret Borsası Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığına layık gördük. Bu güne kadar yapmış olduğunuz katkılardan dolayı hem şahsım hem de Kayseri Ticaret Borsası olarak size teşekkür ediyorum. Yaklaşık 10 senedir Kayseri Şeker Fabrikamız Kayseri Ticaret Borsası’nda en fazla tescil yaptıran ilk 10 üye bazında yer alıyor. Bundan dolayı da çok memnunuz" ifadelerini kullandı.
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ise konuşmasında; başarının şahsi değil ekip başarısı olduğunu vurgulayarak KTB heyetine teşekkürlerini iletti. Akay; "Kayseri Şeker’in başarısı tek başıma benim başarım değil. Kayseri Şeker’in topyekun başarısı. Bu anlayış içerisinde biz ekip olarak işimizi en iyi şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Çiftçilerimize işlerini geliştirmek ve kazançlarını artırmak konusunda bütün gayretimizle mücadele ediyoruz. Bunun sonucunda da ortaya büyük bir başarı çıktığı inancındayız. Sizlerin de kamuoyuna karşı böyle bir değerlendirme yaptığınız için mutluyuz. Tabi marifet iltifata tabidir, anlayışı içerisinde biz sizin bu manada bütün yakınlığınızı, sıcaklığınızı görüyoruz. Özellikle siz göreve başladıktan sonra Kayseri Ticaret Borsası ile Kayseri Şeker arasında oluşan sıcak ilişki ortada. Bunlar özellikle sizin gayretlerinizle ortaya çıktı. Yönetimde ve mecliste bulunan arkadaşlarınızın anlayışıyla ortaya çıktı. Yoksa Kayseri Şeker sizin de ifade ettiğiniz gibi uzun süredir Kayseri Ticaret Borsasına en fazla prim ödeyen kuruluşlardan bir tanesi. Ama bu yakınlığı, bu sıcaklığı biz sizde gördük ve onun için de sizin bu ilginize çok teşekkür ediyoruz. Teveccüh buyurmuşsunuz, yönetim olarak, meclis olarak bizi şeref üyeliğini kabul etmekle. Ben Kayseri Şeker camiası olarak, Kayseri Şeker ailesi adına bundan şeref duyuyorum ve memnuniyetle kabul ediyorum. Bunun dışında yüksek istişare heyeti oluşturmuşsunuz ve bunun da başkanlığına layık görmüşsünüz. Onun için de özellikle teşekkür ediyorum. İnşallah biz Kayseri Şeker olarak sadece prim olarak olaya bakmıyoruz. Bütün faaliyetlerimizi topyekun, sizin üyelerinizle de yakın ticari ilişkiler içerisinde olmak anlayışı içerisindeyiz. Bunu bu vesileyle de geliştirilmesine de bir katkı alınacağı inancındayım. Zaten şuanda aramızda bulunan dostlarımızın pek çoğuyla Kayseri Şeker Fabrikasının yan kuruluşları ticari alışveriş içerisinde. İnşallah belki bu vesileyle bütün üyelerin Kayseri Şeker ve Kayseri Şeker’in kuruluşlarıyla ticari alışverişlerinin katkı sağlamak imkanı ortaya çıkar. Ben bu inceliğinizden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Başkan Bağlamış Akay’a KTB Meclis Şeref Üyeliği beratını takdim etti.

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