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KTB’den ihtiyaç sahibi okullara maske ve dezenfektan yardımı

KAYSERİ HABERLERİ  | 26.08.2020 16:05 | Son Güncelleme

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) okullardan gelen talepler doğrultusunda maske, dezenfektan ve dezenfektan standı ihtiyacı olan okullara destek verdi.Mimsin Şirintepe mahallesinde bulunan Yalçın Delikan ortaokuluna ihtiyaç doğrusunda bin adet maske, 30 litre dezenfektan, 30 adet dezenfektan kutusu ve aparatı okul müdürü Özcan Aksungur’a, Ticaret Borsası Genel Sekreteri Mustafa Burak Yıldırım tarafından teslim edildi.

KTB’den ihtiyaç sahibi okullara maske ve dezenfektan yardımı

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) okullardan gelen talepler doğrultusunda maske, dezenfektan ve dezenfektan standı ihtiyacı olan okullara destek verdi.
Mimsin Şirintepe mahallesinde bulunan Yalçın Delikan ortaokuluna ihtiyaç doğrusunda bin adet maske, 30 litre dezenfektan, 30 adet dezenfektan kutusu ve aparatı okul müdürü Özcan Aksungur’a, Ticaret Borsası Genel Sekreteri Mustafa Burak Yıldırım tarafından teslim edildi. Yıldırım, “eğitim öğretim dönemi öncesinde okullarımızın talepleri doğrultusunda öğrencilerimizin maske ve dezenfektan ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Kayseri Ticaret Borsası olarak eğitimin önemini biliyoruz, her fırsatta öğrencilerimizin ve eğitim kurumlarımızın yanında olacağız” dedi. Okul müdürü Özcan Aksungur da yapılan destekten dolayı Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış ve yönetimine teşekkür etti.
KTB Başkanı Recep Bağlamış ise, korona virüsün son günlerde hızla arttığını belirterek maske, mesafe ve temizlik kurallarını uyulması konusunda hatırlatmalarda bulundu. İhtiyaç sahibi okullara yardımların devam edeceğini belirten Bağlamış; "Bugün Yalçın Delikan Ortaokuluna yardımda bulunduk. Borsa olarak yardımlarımıza devam edeceğiz" dedi. Başkan Bağlamış ayrıca, denetimlerin devam ettiğini hatırlatarak, "Karpuzatan bölgesinde Covid 19’la mücadele tedbirleri kapsamında kontrollerimiz sürüyor. Özellikle Tarım İl Müdürlüğü yetkililerimize Karpuzatan bölgemizin girişinde aldıkları tedbirler kapsamında teşekkür ederim. Tüm üreticilerimizi dolaşıyoruz. Esnafımız ve üreticilerimiz tüm tedbirleri almış durumdalar. Kontroller kapsamında iş yerlerine girişlerde ateş ölçümü ve maske kontrolü yapılıyor. Çalışmalarımız bu şekilde artarak sürecek" dedi.

KTB’den ihtiyaç sahibi okullara maske ve dezenfektan yardımı

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