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KTO Başkanı Gülsoy, "15 Temmuz Demokrasi ve Kahramanlık Destanıdır"

KAYSERİ HABERLERİ  | 14.07.2020 12:59 | Son Güncelleme

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, 15 Temmuz ’Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ dolayısıyla bir mesaj yayınladı.Başkan Gülsoy, 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin 4.

KTO Başkanı Gülsoy, "15 Temmuz Demokrasi ve Kahramanlık Destanıdır"

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, 15 Temmuz ’Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Başkan Gülsoy, 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin 4. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Milletimiz, büyük bir sağduyu ve kararlılıkla 15 Temmuz 2016’daki girişimi engelleyerek bayrağına, iradesine, demokrasisine ve geleceğine sahip çıkmıştır. 15 Temmuz demokrasi ve kahramanlık destanıdır. Tarihte birçok örneğine tanık olduğumuz bu direniş milli kimliğimizin birlik duygumuzun en önemli göstergesidir. “ ifadelerini kullandı.
15 Temmuz’un Türk Demokrasi Tarihine kazınacak bir demokrasi zaferi olduğunu belirten KTO Başkanı Gülsoy, “15 Temmuz akşamı sözde asker kıyafetli teröristler, bazı küresel güçlerin uşakları, efendilerinin talimatları ile, Gazi Meclisi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni, Genelkurmay Başkanlığını, Emniyet Genel Müdürlüğü ve bağlı teşkilatları, hatta bizzat milletin kendisini, camileri, milletin-devletin sahibi olan uçaklarla bombalayarak, tarihimizin en alçak ve satılmış ihanetine maşa olduklarını göstermişlerdir" şeklinde konuştu.
’15 TEMMUZ’U UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ’
Kayseri’nin 15 Temmuz akşamında devletin, demokrasinin ve bağımsızlığın yanında olduğunun altını çizen Başkan Gülsoy, sözlerini şöyle sürdürdü :
“O gece tüm Türkiye gibi Kayseri’ de dimdik ayaktaydı. Yüz binlerce Kayserili günlerce Cumhuriyet Meydanı’nda ’Demokrasi Nöbeti’ tuttu. Kayserili her meslek mensubu darbe girişiminde bulunan alçaklara lanet okurken, demokrasiden ve bağımsızlıktan yana olduğunun altını gür bir sesle bir daha haykırdı. Bayrağımıza, ezanımıza, devlet, kurumlarımıza, meclisimize ve dolayısıyla millet iradesine yapılan bu teşebbüse karşı halkımız kahramanca ülkesini savunmuş ve canı pahasına iradesine sahip çıkmıştır. Büyük önder Kemal Atatürk’ün ’Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir’ sözü bu kalkışmada da önemini göstermiş Türk halkı onurlu duruşunu tüm dünyaya ilan etmiştir. 15 Temmuz’un demokrasimiz ve milli birliğimiz açısından önemini bir daha kavramalıyız ve asla siyasi bağnazlık içerisine girmeden birbirimizle kenetlenmeliyiz. Türkiye, Türk Milleti 15 Temmuz’dan sonra da her alanda güçlü olduğunu gösterdi. Daha da güçlü bir Türkiye için, birlik ve beraberlik içerisinde çok çalışmalıyız. 15 Temmuz darbe girişimine karşı yapılanlar, milletimizin ve devletimizin tarihinde kahramanlık ve demokrasi destanı olarak yerini almıştır. Rabbim ülkemize bir daha böyle kötü kader yaşatmasın. 15 Temmuz’u unutmadık unutturmayacağız. Bu vesileyle demokrasiye sahip çıkan, egemenliğini korumak için canını veren 251 şehidimizi ve 2 bin 190 gazimizi saygıyla yad ediyorum. Allah bir daha bu asil millete böyle kara bir gece yaşatmasın "

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Kayseri Namaz Vakitleri 14 Temmuz Salı

İmsak
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Sabah
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Öğle
12:49
İkindi
16:43
Akşam
20:10
Yatsı
21:49

Kayseri Nöbetçi Eczaneler14 Temmuz Salı

Darüşşifa Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ekin Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Sıhhat Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Önder Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Şifa İldem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Ege Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Hızır Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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