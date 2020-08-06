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KTO Başkanı Gülsoy denetimlere katıldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 06.08.2020 13:13 | Son Güncelleme

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy; korona virüs denetimlerine katıldı.Korona virüs denetimleri kapsamında kent meydanında bulunan esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz ile KTO Başkanı Ömer Gülsoy, maske dağıtarak tedbirlere uyulması konusunda önerilerde bulundu.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy; korona virüs denetimlerine katıldı.
Korona virüs denetimleri kapsamında kent meydanında bulunan esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz ile KTO Başkanı Ömer Gülsoy, maske dağıtarak tedbirlere uyulması konusunda önerilerde bulundu. Heyet ayrıca kurallara uyan vatandaşlara da teşekkür etti. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Gülsoy; "Çarşımızda maske, sosyal mesafeyi korumak için insanlarımızı ziyaret edip ikazlarda bulunmaya çalışıyoruz. Sağ olsunlar çarşıdaki esnafımız olsun, halkımız olsun herkes kurallara uyuyor. Kurallara uyanları gördükçe teşekkür ediyoruz. Covid 19’dan kurtulabilmemiz için bu tedbirleri almamız mecburi. Sevdiklerimiz, ülkemiz için mutlaka bu tedbirleri almamız gerekiyor. Tedbir almazsak bu beladan kurtulmamız çok zor olur. Sosyal mesafeli hayat diyoruz" dedi.
Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz da; “Bugün bütün Türkiye’de olduğu gibi Kayseri’de de sivil toplum kuruluşu temsilcileri, daire amirleri ile çarşı, pazar gibi tüm açık alanları denetliyoruz. Vatandaşların sağlığı için maskeye, mesafeye uyup uymadıklarını denetliyoruz. Gördük ki, bütün vatandaşlarımız maskeli. Çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Ceren Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
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Kocasinan
Dilek Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
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