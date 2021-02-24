KTO Başkanı Gülsoy Kovid-19 aşılamasında esnaf ve tüccara öncelik verilmesini istedi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, ticaret yaparken hem çalışanlar hem de müşterlerle temas kurmak zorunda kalan esnaf, tüccar ve sanayicilerin de öncelikli olarak aşılanmasını beklediklerini bildirdi.

KTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, odanın video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen şubat ayı meclis toplantısında konuşan Gülsoy, kısmen de olsa ihracat odaklı çalışan sanayi sektörünün salgından çok etkilenmediğini ancak çarşı pazar esnafının ciddi sıkıntı yaşadığını, hizmet sektörünün ise adeta bittiğini belirtti.

Kayseri'de birçok iş yerinin camında 'Nefes alamıyoruz' yazıları bulunduğunu ifade eden Gülsoy, bu sektöre acilen can suyu, nefes verilmesi gerektiğini vurguladı.

Gülsoy, salgınla mücadelede kısıtlamayı yerele indiren yeni sistemle ilgili, "Bu, geç alınmış bir karar. Gerekirse HES kodu uygulamasıyla maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak ve bu kuralları sıkı denetleyerek buradaki iş yerlerini açmalıyız." ifadelerini kullandı.

Kayseri'de vaka sayılarının halen yüksek seyrettiğine dikkati çeken Gülsoy, şunları kaydetti: