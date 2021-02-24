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KTO Başkanı Gülsoy Kovid-19 aşılamasında esnaf ve tüccara öncelik verilmesini istedi

24.02.2021 11:31 | Son Güncelleme:
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KTO Başkanı Gülsoy Kovid-19 aşılamasında esnaf ve tüccara öncelik verilmesini istedi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, ticaret yaparken hem çalışanlar hem de müşterlerle temas kurmak zorunda kalan esnaf, tüccar ve sanayicilerin de öncelikli olarak aşılanmasını beklediklerini bildirdi.

KTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, odanın video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen şubat ayı meclis toplantısında konuşan Gülsoy, kısmen de olsa ihracat odaklı çalışan sanayi sektörünün salgından çok etkilenmediğini ancak çarşı pazar esnafının ciddi sıkıntı yaşadığını, hizmet sektörünün ise adeta bittiğini belirtti.

Kayseri'de birçok iş yerinin camında 'Nefes alamıyoruz' yazıları bulunduğunu ifade eden Gülsoy, bu sektöre acilen can suyu, nefes verilmesi gerektiğini vurguladı.

Gülsoy, salgınla mücadelede kısıtlamayı yerele indiren yeni sistemle ilgili, "Bu, geç alınmış bir karar. Gerekirse HES kodu uygulamasıyla maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak ve bu kuralları sıkı denetleyerek buradaki iş yerlerini açmalıyız." ifadelerini kullandı.

Kayseri'de vaka sayılarının halen yüksek seyrettiğine dikkati çeken Gülsoy, şunları kaydetti:

"Uyarılara biraz daha dikkat edersek sarı listeye, yani 'normal' olarak görülen iller arasına katılacağız. Son iki haftanın verileri baz alınarak 1 Mart'tan itibaren kısıtlamalar kademeli olarak esnetilecek. Bu noktada il ve ilçe hıfzıssıhha kurullarının elbette 'önce insan-önce sağlık' dedikten sonra üyelerimizin ve küçük esnafın yaşamasını da sağlayacak esnekliği göstereceğini umuyoruz. Gelin, hep beraber turuncuyu, sarıya, sarıyı maviye çevirmek için mücadele edelim."

- "Esnaf, tüccar ve sanayiciler de öncelikli aşılanmalı"

Kentteki aşılama çalışmalarına değinen Gülsoy, şu ana kadar yaklaşık 125 bin kişiye aşı yapıldığını bildirdi.

Aşılama ne kadar hızlı yapılırsa normale o kadar çabuk dönüleceğine işaret eden Gülsoy, "Aşılama tüm dünyada orantılı yapılmazsa uluslararası ticarette dengelerin sağlanması da zor olur. Bazı ülkeler aşıya rahatlıkla ulaşabilirken birçok ülke maalesef tek bir aşı bile bulamıyor. Yani parayla aldığımız aşının dağıtımında da adalet istiyoruz. Her gün iş yerine giden, doğal olarak ticaretini yaparken hem çalışanlar hem de müşteriyle temas kurmak zorunda kalan esnaf, tüccar ve sanayicilerimizin de öncelikli aşılanmasını beklemekteyiz." ifadelerini kullandı.

Gülsoy, esnafın, üniversitelerde yüz yüze eğitime geçilmesini de beklediğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"80 bin öğrencisi olan 4 üniversitelerimizde de yüz yüze eğitime geçilmesini bekliyoruz. Üniversitelerimizde okuyan 80 bin öğrencimizin 40 binden fazlası şehir dışından geliyor. Bu öğrencilerin eğitimi için şehrimize gelmesi ticareti her manada canlandıracaktır. YÖK, uygulamalı derslerin yüz yüze, diğerlerinin ise online yapılmasını tavsiye etti. Vaka sayılarına göre illerde de Valiliklere ve üniversitelere yüz yüze eğitim için yetki verilmeli."

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