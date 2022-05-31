KTO Başkanı Gülsoy, mayıs ayı olağan Meclis toplantısında konuştu:

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, enflasyonla mücadelede devlet kurumları, reel ve finans sektörü el ele vererek mücadele edilmesi gerektiğini bildirdi.

KTO'nun olağan mayıs ayı meclis toplantısında konuşan Gülsoy, Irak'ın kuzeyinde mazisi şanla ve zaferlerle dolu Türk Silahları Kuvvetlerinin, bugün de milletin güvenliğini tehdit eden tehlikelere karşı azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürdüğünü söyledi.

Pandemi cephesindeki iyi gelişmelere rağmen dünya ekonomisinde yeni tehditlerin ortaya çıktığına değinen Gülsoy, küresel ekonomik krizin etkisinden henüz kurtulamamışken Rusya-Ukrayna savaşının pandeminin etkisiyle tüm dünyada bozulan dengeleri bir kez daha bozduğunu aktardı.

Dünyanın ekonomik, politik ve askeri olarak merkezinde Türkiye'nin bulunduğunu anlatan Gülsoy, "Özellikle enerji ve emtia fiyatlarındaki artışla inşaattan üretime, hizmetten tarıma kadar tüm sektörlerde fiyat baskısı ile karşı karşıyayız. Pandemiyle birlikte küresel tedarik zincirlerinde ortaya çıkan tıkanıklığın Türkiye'nin dünya ekonomisindeki vazgeçilmez önemini bir kez daha ortaya çıkardı. Çin'in sıklıkla kapanması ve lojistik maliyetlerindeki yüksek artışlar, Türkiye'nin batılı üreticiler için alternatif tedarik merkezi olma potansiyelini güçlendirdi. ABD başta olmak üzere uzak pazarlara yönelik ihracatta sağladığımız yüksek oranlı artışlarda, Çin'e alternatif tedarik avantajlarımızın önemli payı bulunuyor. Bu yılın ilk 4 ayının ortalama ihracat rakamlarına baktığımızda, Türkiye'nin yıl sonunda 250 milyar dolarlık ihracat hedefini rahatlıkla aşacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Gülsoy, büyük bir üretim ve ihracat potansiyeline sahip olan Türkiye'nin, küresel ekonominin yükselen tedarik merkezi olma yolunda daha hızlı adımlar atması gerektiğine inandıklarını belirtti.

Yüksek enflasyonun bütün dünyanın sorunu olduğuna değinen Gülsoy, pandemi, Rusya-Ukrayna savaşı, Çin'de son dönemde yaşanan kapanmaların enflasyonun artışında etkili olduğunu dile getirdi.

IMF'nin dünyanın 2022 ve 2023 büyüme oranlarını aşağı doğru çektiğini vurgulayan Gülsoy, "İş dünyası olarak beklentimiz halihazırda devam eden savaşın bir an önce sona erdirilmesi. Bu konuda Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü diplomatik çabaları uluslararası düzeydeki yüksek düzeyli girişimleri takip ediyor ve takdir ediyoruz. Dünya ekonomisinin küreselleşmeyle sağladığı geniş entegrasyon ancak barış ortamının varlığı ve gelişimiyle sürdürülebilir. Enflasyon ile mücadele bizlerin çaba göstermesi devlet kurumları, reel ve finans sektörü el ele vererek mücadele etmesi gerekiyor. Şimdiye kadar yaşadığımız sorunların nasıl üstesinden geldiysek bunun da inşallah üstesinden geliriz." ifadelerini kullandı.

Kafkasya göçmeni bir ailenin çocuğu olduğunu anlatan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise "Türkiye olmasaydı benim ailemin sığınacak bir yeri olmayacaktı. Eğer Türkiye olmazsa dünya mazlumlarının da gidebileceği hiçbir yeri yok." dedi.

Gençlerin uyuşturucu batağına çekildiğine değinen Çiçek, sanayicilerin istihdam oluşturmasıyla gençlerin meşguliyetinin üretime verileceğini ve bu sayede uyuşturucuyla mücadelede önemli bir destek sağlanacağını dile getirdi.

Çiçek, Kayseri'nin önemli sanayi kentlerinden olduğunu, iş adamlarının bir sözünün "senet" yerine geçtiğini de sözlerine ekledi.

